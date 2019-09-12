【凍齡飲食】營養師11項美肌建議　歷任港姐代表逆齡童顏堪比少艾

香港小姐選舉除了應屆佳麗之外，星級評判的衣著打扮，誰肥誰瘦，亦為茶餘飯後多添不少話題。歷任港姐美醜進化被回帶重溫，對比今昔，港姐中的港姐依舊明艷，看以下群芳譜，教人羨慕。使人由衷佩服的是那副不老凍齡肌！人過五十卻宛如少艾。 那邊廂，有些少女的視覺年齡看來超於實際年齡，皮膚抗老其實需努力下點工夫，營養師有11項實用建議，活膚美肌留住青春。

「女人二十歲活青春，三十歲活韻味，四十歲活智慧，五十歲活坦然，六十歲活輕鬆，七八十歲就成無價之寶。」女人十八廿幾參加選美，活到四、五十仍一臉凍齡美肌、身材苗條、氣質高雅、打扮青春，八、九十年代至千禧的歷任香港小姐代表正是當中佼佼者。

梁小冰曾在2017年個人微博貼出1990年參加港姐比賽的舊照，三甲顏值高，左起翁杏蘭（亞軍）、袁詠儀（冠軍）、梁小冰（季軍）。（梁小冰微博圖片）

「在歲月裡優雅地老去，做個有氣質的女人。」重溫那些年的香港小姐的確令人回味，以前選港姐絕對是城中大事，尚記得自己兩、三歲已經識睇港姐，「姐姐好靚呀！」夢寐以求自己長大後去參選，不過勇氣兼條件欠缺，只好在家披搭毛巾仔作角色扮演。如今再看楊寶玲、李嘉欣、袁詠儀、梁小冰、郭藹明、蔡少芬、郭可盈、張可頤……她們將近或已過50，可是年齡數字上雖逐年遞增，臉容肌膚及氣息活力仿如按年遞減，歲月仿似沒走過。

按下圖重溫1991年至2018年的群芳譜，左圖為冠軍級佳麗，右圖是最上鏡小姐得獎者：

按圖有1987年-2006年間18位香港小姐代表人馬，由參選當年至今，駐顏有術，依然風姿綽約，身上散發女人成熟的韻味之外，同時也讓人捕捉到二、三十芳華的既視感，每年重溫她們的今昔對比總教人嘖嘖稱奇︰

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如今香港小姐也是電視界大事，由佳麗面試至比賽完畢，媒體均鉅細無遺或評頭品足，不知閣下有否詫異過「明明是十幾廿多歲的女仔」，為何有些看來宛如四十？」女人變大媽的例子教人可惜，不入圍是意料中事。女人不保養仿似與自己為敵，世界沒有醜婦，只有懶惰的人，除了一瓶二瓶的保養品外，注重平日飲食營養及做運動也甚為重要。

按圖是近10年（2010-2019）的香港小姐冠軍，她們在1987年至1995年間出生，現時介乎24至32歲不等展現不同的美態，有些青春活潑，亦有些從視覺年齡上散發高度成熟的感覺︰

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據BBC引述註冊營養師Jo Lewin的建議，想有美妙有光澤的肌膚，可從飲食習慣中改善，你吃得如何，你的皮膚也必如何。以下11項貼士具實用性參考，小改善會有助改善皮膚質素，例如抗皺、防斑、增彈性及補濕等。

請點擊下圖了解營養師的11項美肌貼士︰

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參考資料︰BBC Good Food