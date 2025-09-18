無花果功效｜抗衰老防脫髮骨鬆7好處忌未熟！4類人不宜免口腫嘴麻

無花果功效｜每年8月至10月夏季和秋季之間，是無花果（Fig）豐收的時候，無花果對女士來說是美顏恩物，有助養顏排毒抗衰老，但4類人士宜小心食用，日間外出曬太陽前，也不宜吃無花果。



無花果是榕樹的果實，是桑樹家族的一部分，歷史可追溯到公元前5000年，據說無花果是人類種植的第一批植物之一。常見的無花果為深紫色外皮，宛如絲絨兼有彈性，肉質柔軟呈深粉紅，味道清甜。

無花果功效｜去水腫、降血壓、延緩衰老7大功效

食用適量新鮮無花果或無花果乾對身體均有好處，每100克新鮮無花果約有43千卡，提供1.3克蛋白質、2克纖維等。而100克無花果乾大約有209千卡及9.2克纖維。無花果膳食纖維豐富，高纖的食物有助飽腹感，減低對額外進食的渴望。想保持皮膚、頭髮、骨骼及身體機能青春有活力，可將無花果加入日常餐單中，對身體內外的健康也有幫助。

成熟的無花果清甜怡人，不要吃未熟的無花果，因可能會導致嘴麻、嘴腫的現象。（尹嘉蔚攝）

新鮮無花果（每100克計）



熱量：43千卡

蛋白質：1.3克

脂肪：0.3克

碳水化合物：9.5克

膳食纖維：2克



無花果乾（每100克計）



熱量：209千卡

蛋白質：3.3克

脂肪：1.5克

碳水化合物：48.6克

膳食纖維：9.2克



按圖多了解無花果的7大健康益處，包括有助延緩衰老︰

無花果功效｜未熟無花果 4類人慎吃免嘴唇發麻

成熟的無花果清甜怡人，果肉豐滿又柔軟，可是纍纍的果實，肉質脆弱又易腐爛，全熟的無花果建議在購買後一至兩天內盡快食用，未享用前需要放入雪櫃冷藏，預備食用前才取出洗乾淨。無花果有多方面增強健康與抗衰老的效益，但緊記不要吃未熟或果皮太硬的無花果。

夏秋交接之間，無花果當造，對女士來說多吃無花果有益。（尹嘉蔚攝）

無花果功效｜吃後曬太陽 變黑長斑

吃了未成熟的無花果，有機會引起過敏、嘴唇發麻，最好待它們在室溫下熟透後才享用。其次，無花果屬感光食物，會增加黑色素的數量與活性，令肌膚更易受紫外線侵害而變黑或長斑，只要不過量食用，或晴天的日子出門前盡量不要吃。另外，以下4類人士要慎吃無花果，以免有損健康。

請按圖了解哪4類人士宜小心食用無花果︰

4類人不宜吃無花果

1. 腸胃不佳人士：無花果有高含量的草酸鹽，吃過量無花果可能引起腹瀉及導致稀便。

2. 易過敏人士：如果對桑屬類水果過敏，如大樹菠蘿、桑葚及釋迦等，也可能對無花果過敏。吃未熟的無花果有一定的刺激性,或有嘴麻、嘴腫的現象。

3. 服薄血丸人士：無花果乾含有豐富的維他命K，服用薄血藥的人士，宜先諮詢醫生意見。

4. 糖尿病患者：無花果可能影響血液中的葡萄糖水平，糖尿病患者宜先諮詢醫生意見才食用。

無花果雖有益，但有4類人士要慎食。（資料圖片）

無花果功效｜2個無花果=1份水果 日上限是4個

無花果味甘，性凉。可清熱生津，健脾開胃，解毒消腫。《本草綱目》中記載︰「無花果治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒」，長期吃沒有問題，但是每天不能過量，以每天吃2份水果計，2個無花果當1份水果，每天建議吃無花果的上限是4個。

除了當新鮮水果吃，也可用於煲湯，例如無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯，有助清熱解毒、健脾開胃；淮山海底椰無花果湯，有助保濕、潤肺潤腸。

