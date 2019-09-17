【沙律菜營養】12款沙律菜排行榜　西洋菜維他命K豐富助防糖尿病

沙律菜在輕食、減肥餐或半自助餐中均為常客，普遍地大家都統稱為沙律菜，甚少會逐項分類，然而，沙律菜其實有好多種，營養最豐富的沙律菜，大家可知道是哪一款？12席的排行榜中還有雙冠軍。

到超市或街市蔬菜欄，這麼多沙律菜，竟然只認識生菜？就算見過其他，可能也記不起它們的名字。沙律菜普遍來說有豐富的維他命A、C及K，另有礦物質及抗氧化物，維他命C便是最強大的抗氧化物之一，有助改善膚質，增強身體免疫力。據Business Insider按沙律菜中的各種營養，包括鉀、鈣、鐵、鋅、纖維、蛋白質、葉酸、維他命A、B雜及C等），列舉出12款沙律菜排名，有些常吃品種原來沒有太高的營養價值！如果西生菜、唐生菜及牛油生菜三者中，你猜猜誰的營養最高？此外，排首位的有兩款沙律菜，一款是大家都喜愛的，而另一款被喻為地球上擁有最密集營養的食物（superfood）之一。

沙律菜營養榜排名，哪款營養榮登榜首？（Brooke Lark/Unsplash）

馬上按下列各圖了解沙律菜營養榜Top 12（排名由低至高，並以每量杯為單位）︰

+ 9 + 8 + 7

參考資料︰Businness Insider/Chick-fil-A has banned one ingredient from its restaurants