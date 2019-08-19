【沙律食譜】米粉沙律越式涼菜健康清新　加烤花生芝麻醬滋味倍增

撰文：尹嘉蔚
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港式炒米粉、上湯米粉、燜米粉...米粉做涼拌菜，搭配沙律蔬菜，加麻醬及花生粒，可帶飯，簡單清新。
攝錄︰詹郭敏、楊帆
攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏
剪接︰潘諾兒
夏天太熱，下班太晏，想快手「開飯」拯救飢腸轆轆之感，涼快的沙律及前菜是不錯的選擇。各地菜餚均見沙律，例如青木瓜絲沙律和薯蓉沙律，而越南菜的沙律有大量新鮮蔬菜，時而配檬粉或米粉，時而配炸豆腐，拌酸甜汁灑脆花生開胃可口。日式麻醬也不錯，雖偏離越菜的常用醬料，但當中的芝麻香、油潤感，味道酸鹹甜有致，襯托米粉、檬粉及鮮蔬也味道甚佳。
米粉沙律
沙律款式多，有冷沙律及暖沙律，暖沙律的材料經過烹調再冷卻而成。大量新鮮的蔬果令沙律蘊藏豐富的食用纖維、鉀質及各樣維他命，不過沙律一向較為冰冷，體質虛寒的人食用時要留意，挑選含有溫熱食材，舉例用到羅勒（九層塔）、洋蔥及薑黃咖喱醬等款式達致寒熱平衡。
米粉沙律食譜
健康小貼士：
花生的蛋白質含量高，營養成分全面，含有人體必需的氨基酸、卵磷脂，各樣維他命及礦物質等，但對花生敏感的人不宜食用。
羅勒及九層塔的維他命含量豐富，具有助促進代謝的維他命B1、B2，養顏美容的維他命C，另有抗氧化物類胡蘿蔔素。
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青木瓜沙律食譜
|食譜
|米粉沙律（涼拌）
|材料
|米粉1個、生菜適量、甘筍1條、青瓜1/2條、九層塔20克、芫荽適量、花生40克、日式麻醬4湯匙、青檸汁2茶匙
|做法
|1.先灼米粉，米粉脹身後，撈起瀝乾，用毛巾蓋起焗10數分鐘。
|2.甘筍、青瓜洗淨刨絲，九層塔洗淨切開，生菜和芫荽洗乾淨。
|3.花生可用白鑊烘香後樁碎。
|4.將全部材料上碟，加日式麻醬及青檸汁拌勻完成。