【能量棒營養】堅果棒補充體力1條等於多少飯？營養師教食得健康

堅果棒，或稱能量棒，口味愈來愈多選擇，一般以堅果及五穀成分佔多，吃堅果棒有助補充日常體力及營養，或於運動前後補充能量。然而，五花八門的堅果棒、燕麥棒或能量棒，如何挑選，何時進食？食用後其餘各餐的分量及熱量該如何計算？從中能夠享用美味小食之餘，又有均衡營養亦不怕致胖？ 攝影：黃舒慧

堅果棒給人的普遍印象是健康小食，不過其中的糖分、脂肪及熱量開始受到關注，有些產品除了堅果、五穀、水果乾外，也加上白朱古力、朱古力、楓營、焦糖等來增加風味，增加消費者的購買意欲，本為健康小食，但吃過量也是有機會致胖。然而，堅果棒本身的營養價值不低，對身體吸收均衡的營養甚有裨益，識揀識食不失為健康小食的選擇，問題是如何識揀及識食？五花八門的產品各具風味及擁有自身的營養價值，記者訪問註冊營養師李棋華（Rosanne）選購堅果棒時的心得，分享更有智慧的享用方法。

五花八門的堅果棒、燕麥棒或能量棒，如何挑選是好？

看營養標籤 留意不飽和脂肪含量

不飽和脂肪含量=總脂肪–飽和脂肪。脂肪分為不飽和脂肪及飽和脂肪，Rosanne解釋攝取不飽和脂肪的好處有助降低身體「壞」膽固醇的比例，有益心血管健康，含不飽和脂肪的食物包括堅果類、牛油果及魚類等對身體有益，而且飽腹感也較強。相反，飽和脂肪比例高的食物，舉例牛油蛋糕及曲奇餅，食用太多會提高「壞」膽固醇比例。

註冊營養師李棋華（Rosanne）表示選擇堅果棒時可留意至少5樣事項︰1.不飽和脂肪的含量︳不飽和脂肪的好處有助降低身體「壞」膽固醇的比例，有益心血管健康。

請點擊下圖了解市面常見的堅果棒或能量棒的「營養事項」及「選購心得」︰

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營養師分享心得 如何吃堅果棒最好？

Rosanne建議作為下午茶，餐與餐之間的小食，加杯水便最好，既可以適時補充能量及營養，減少疲勞感，也能預防過分飢餓而導致下一餐有「暴」食的風險。此外，並不建議以堅果棒作為正餐，但如果要用來代替正餐中的碳水化合物，可參考以下食用方法︰

食用堅果棒不設上限 熱量需要因人而異

Rosanne表示熱量攝取需視乎個人的體重、每天活動量及運動量而決定，故此沒有規定食用堅果棒的數量，於運動前或後可以食用，因為堅果富含蛋白質。建議成年女士每天最基本熱量攝取不低於1,100千卡；男士不低於1,500千卡維持身體機能運作。不過，不少怕胖及減肥的人恐防堅果的高熱量會致肥而產生顧忌，進食堅果類食物，如何能夠更有智慧地選擇及食用達致均衡營養？

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