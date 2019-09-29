【豆漿食譜】15分鐘自製香滑低糖豆漿　剩餘豆渣循環再用敷面嫩膚

坊間很多粉麵店、餐廳都自製豆漿，心想應該不會太難吧？於是就參考了不同食譜，發現原來豆漿真的一點都不難自製，當然不及那些老字號即磨豆漿，但10分鐘已經做好一杯香濃幼滑、且低糖的健康豆漿，實在非現成的可以媲美啊！剩下的豆渣記得不要浪費，還可留作其他用途呢。 攝影：鄧穎琪

記得我已不止一次想過自己煮豆漿，其他人的做法當然亦有很多，但有次就看到一個讓人哭笑不得的食譜，想在此跟大家分享。

加熱現成豆漿再加糖就行了，完全沒有學到最重要的打豆漿步驟，誠意欠奉吧？真有點搞笑。

其實做豆漿材料真的很少，只有3樣，我做的時候詳細記錄下每個程序，可參考以下的材料分量、製作步驟和小貼士：

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按下圖有簡易版低糖豆漿食譜圖，以及不失敗秘訣，歡迎下載。

低糖豆漿食譜

學會自己打豆漿真的很方便，前一晚浸起黃豆，第二朝起床就可以即打即飲暖豆漿，或是索性前一晚打好，雪過夜，翌日來杯冰凍豆漿為自己打打氣。豆漿的好處很多，讀中學的時候有女同學飲豆漿來豐胸，認為功效比木瓜好。但其實豆漿對小朋友、發育期、成年人以至處於更年期的人士來說都有不同益處，包括抗乳癌、預防便秘、增強記憶力、減少潮熱等等，想了解豆漿的其餘好處及最佳飲用時間，可參考以下文章。

【豆漿營養】減肥降血糖增強記憶力 日本營養師建議這樣喝最好

豆漿適合不同年齡層人士飲用，不過營養師提醒切勿喝得過量，否則會引起蛋白質消化不良、腹部不適等症狀，或導致血鉀上升，容易引起頭暈甚至影響心血管健康。（Pexels）

之所以說自己做豆漿好處多，除了因為豆漿有營養，另一個理由是連豆渣都可循環再用，製成其他食物。有些奉行純素的朋友，就愛以豆渣整蛋糕。想當鹹點的話，豆渣也能搖身一變成豆渣煎餅，配料可以是菇菌、蘿蔔、韭菜、八爪魚粒、泡菜等等，完全是任君選擇，上網也有很多食譜可供參考。

請按下圖睇豆渣製成的鹹、甜小食：

100克黃豆與900毫升水打成的豆漿，剩下約157克的豆渣。

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黃豆本身營養價值高，就連豆渣都一樣，根據研究報告指出，豆渣含50%膳食纖維、25%蛋白質、10%脂肪及其他營養素。內服之餘，也有女士外敷豆渣作為面膜，只需將豆渣壓乾，加點蜜糖攪拌成糊狀，一個天然滋潤的面膜已完成，敷15分鐘後據說就能美白。《小紅書》上的女生更會把其餘的豆渣留起，洗臉或擦身，她用了一段時間後，認為豆渣有助去角質，使皮膚很滑溜。不過，若然皮膚膚質本身偏向敏感肌的話，就不要亂試民間偏方了，諮詢皮膚科醫生的意見才最穩妥。