【芋頭鮮奶食譜】台式飲品健康之選　粒粒芋頭幼滑芋蓉同樣好飲

市面上的台式飲品店以不同賣點掛帥，除了飲黑糖珍珠、水果茶，也去過一間以芋頭鮮奶為主打的店，半紫半白的飲品顏色柔和浪漫，有人更說它比其他飲品更健康，自己製作一點也不困難。 攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超 剪接：詹郭敏

逛了兩間超級市場都沒有芋頭，所以買芋頭還是去街市較好，處理芋頭需要戴上手套，因為芋頭有些乳白色的黏液，當中含有「皂角甙」，會使皮膚痕癢。有幾種方法可以解決這個問題，例如在切芋頭前用白醋或檸檬汁浸手，不過記者就習慣戴手套。另外由於「皂角甙」遇熱便會分解，也有人索性烚完芋頭才去皮。至於如何揀芋頭，可參考以下文章：

【揀芋頭4大要訣】香甜鬆化輕身或重身好？ 芋頭發芽可以吃嗎？​

以前都有去台式飲品店飲過甚麼香芋珍珠，那種紫色一看起來已知加工味濃，喝下去更是死甜，想必是用香精製成，或者全無芋頭成分。要做杯芋頭鮮奶，只需芋頭、鮮奶和糖，要為芋頭帶來甜味，有兩種方法，一是煮芋頭時加糖，以糖水將它煮腍，二是煮完芋頭之後，在芋蓉中加糖攪勻，芋頭與糖的比例約為6:1。今次我用了方法一，純粹感覺較為均勻，但選後者也並無不可。

本地一間以芋頭鮮奶掛帥的台式飲品店，它的芋蓉是這個質感，沒有打得太爛，也是有粒粒芋頭的。（資料圖片／朱潤富攝）

不知大家喜愛哪種口感的芋蓉，今次這款是較有咬口，一邊啜下去仍吃得到粒粒芋頭，可以邊喝邊嚼，打芋蓉時也只是用鐵匙去壓爛，可保留芋頭肉。若然你喜歡更幼滑沒有顆粒的感覺，則可用攪拌機將芋蓉打得更綿密。打完芋蓉之後，加入牛奶，一杯香甜的芋頭鮮奶便已大功告成，攪勻即可享用。

芋頭鮮奶食譜

健康小貼士：

芋頭所含的鉀比同屬根莖類的薯仔、番薯為多，多吃芋頭可以排出體內多餘的鈉，並穩定血壓。此外，吃芋頭也可保持牙齒健康，因為其氟和維他命都能保護牙齒、防止蛀牙。

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