【罐頭冷知識】過期罐頭更美味？專家建議5類罐頭食用時間

記起一次在整理食物時，發現一罐已過期約2年的罐頭，正當把它放置到垃圾筒時，旁邊的一位朋友極力阻止稱「你不知道罐頭放10年也可以食用的嗎？」當時聽了心想：過期不是不可以食用的嗎？結果幾年後的今天，我才知道她並沒有錯，而且還有方法令罐頭更美味！

早前日本健康節目《健康原因明白晒》便討論罐頭的神奇之處，更邀請日本罐頭協會公認的罐頭博士黑川勇人，教授觀眾如何可以令罐頭更加美味！

罐頭過了食用期後還可以食用？（Gettyimages／視覺中國）

節目開頭製作組找來一罐已過期9年的鯖魚罐頭，打開後發現鯖魚並沒有任何異樣及變壞的氣味，而且檢察過罐內也沒有任何細菌。一眾嘉賓見到也表示驚奇不已，而且稱味道聞起來非常吸引。儘管罐頭中沒有細菌，味道嗅起來也非常正常，不過主持人也稱因過了期太久而不建議食用。

已過期9年的鯖魚罐頭打開後樣子並沒有變化，亦看似可食用。（日本健康節目《健康原因明白晒》截圖）

製作組同時找來製作吞拿魚罐頭的公司解釋不變壞的原因，看圖按當中原因！

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罐頭，理論上不用再調味便可以享用，對吃有要求的日本人，連對罐頭的味道也非常有要求！以節目中採訪的吞拿魚罐頭工廠員工為例，他們紛紛表示會在罐頭的最佳食用期後才會食用罐頭，認為罐頭食物放置愈久，就會愈美味，而且更稱味道是沒法比較。到底為什麼放置愈久會愈美味？

一位罐頭工廠員工稱過期2-3年的吞拿魚罐頭味道最佳！（Lola Rudolphi on Pixabay）

按圖看罐頭放愈久愈美味的原因！

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節目中一直都用吞拿魚罐頭作示範，那麼其他罐頭又能放置多久才會更好吃呢？日本罐頭協會公認的罐頭博士黑川勇人便解釋不同罐頭也有不同的熟成時間，他把罐頭分成5類。

日本罐頭協會公認的罐頭博士黑川勇人。（日本健康節目《健康原因明白晒》截圖）

按圖看黑川博士建議5類罐頭的食用時間：

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食用過期罐頭注意事項！

雖然罐頭過期了仍可以食用，不過進食前都需要自行判斷，如果過期太久都不建議食用。如果罐頭發脹或有異味，即使未過期都可能已經變壞，所以一定不可食用。

食用過期罐頭前需要自行判斷風險，過期太久都不建議食用。（資料圖片）

資料参考：日本健康節目《健康原因明白晒》