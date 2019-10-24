【旺角日本菜】大眾酒場日本酒放題任飲　清酒禮儀冷飲溫飲這樣揀

你有沒有疑問清酒應該冷飲還是熱飲？喝清酒的時候有沒有禮儀要遵守避免令自己尷尬？人家刻意向你斟瀉清酒是甚麼意思？ 香港大角咀多了一處有日本風情的酒館，二百幾三百蚊人頭消費享用清酒放題加關東煮、串燒及先付（前菜），處身小小的地方，不禁使人聯想起於東京、大阪的後街，潛身在隱世酒館體驗「夜消磨」的情懷。 攝影︰黃舒慧

日本四季如畫，春櫻、夏祭、秋楓和冬雪，琳瑯滿目的美食，壽司、拉麵、丼飯、天婦羅、和菓子與洋菓子，未吃到口已豐富視覺盛宴，難怪是旅遊的絕佳聖地，偶爾前往一趟逃開生活壓力，更有人笑說「返鄉下」不時朝聖，使YEN多過使港紙，令人心生羨慕。不想花大錢也沒有假期，只好在港尋尋覓覓找個有日本「在地感」的餐廳酒館「親和」一番，清酒、關東煮和串燒，處身大眾酒場，在一幕日本燈籠下慢酌，耳聞幾個清酒和關東煮的冷知識說來有趣。未品酒之前，喝清酒原來也有一些禮儀，當中有一個不得不好好記著，避免自己尷尬。

東京大眾酒場於大角咀「舊區」開了別館，清酒放題$278起不限時任飲，超過20款果物酒、生啤及清酒，另有關東煮、佐酒前菜及日式串燒享用。

按圖了解一下喝清酒時的禮儀︰

清酒以米釀造，等級以「精米步合」來區分，精米步合的意思是打磨後的白米，佔原本玄米（糙米）的比重。白米的外層含有蛋白質、脂肪及維他命，當中的礦物質會影響酒精及香氣，要磨掉才不使清酒帶雜味及苦味，而留下中心的部分（心白）便是至純的澱粉質，這使酒的風味更純淨。大家聽過大吟釀、吟釀、純米酒或本釀造，但各有甚麼含意？請點擊下圖了解︰

至於清酒該冷飲還是溫飲？這也是一個有趣的思考。事實上冷飲或溫飲清酒並沒有指定的守則要跟隨，然而某些大吟釀清酒的價格高昂，要盡得其中的精髓，記者請教了酒場中的清酒達人有關的知識。此外揀選清酒杯也能夠將大吟釀的圓潤飽滿再加以發揮，當下次有機會自選清酒杯的時候，除了考慮所喜好的顏色及材質，不妨參考以下意見，使杯中清酒更精彩。

按圖了解清酒該冷飲還是溫飲？挑選清酒杯的有關知識︰

結伴清酒的佐酒小吃也是酒館、酒場中的重要角色，或者前來者未必純為清酒，與友人小酌把酒言歡或吐苦水，有美食相伴更相得益彰。飢腸轆轆者不妨先點關東煮，琳琅滿目的食材盡入眼簾︰蘿蔔、獅子狗、年糕福袋、魚蛋、魚餅、雞蛋、蒟蒻及芋絲等，當中有兩樣頗有香港特色︰牛筋與大腸。記者問到師傅炮製關東煮的方法，原來需先煮熟食材，然後才放在烹煮了5小時以上的湯底中慢煮、浸煮約4至5小時，慢慢使其入味。不選擇用關東煮的湯來煮熟食材，因為直接烚煮很大可能會令食物過鹹，舉例白蘿蔔事先煮熟，然後才放入關東煮的湯來浸煮入味及保存溫度。

關東煮湯底要烹煮五小時以上，此酒場中以關東煮打響名堂，大家有緣來到記得點大根（白蘿蔔），透心「燜腍晒」非常清甜。

按圖多看看關東煮的菜單︰

至於有耐性的朋友，串燒會否是你的心頭好，記者最喜歡燒粟米、南瓜、冬菇及辣椒仔，而師傅推介的有黑毛豬串、煙肉露筍卷、明太子玉子燒及雞軟骨，另外「嗜牛」的朋友有牛舌串及日本和牛串，不過記者認為喜歡吃雞的人更加受惠，30款串燒中有14款是雞肉菜式︰大蔥雞肉串、雞腎串、芝士雞肉串、梅子紫蘇雞肉串…

不嗜肉類的朋友，都有9款野菜類可揀，清甜的南瓜是入秋的時令食材，而且有豐富的胡蘿蔔素，內含的葉黃素，促進眼睛健康，「低頭族」不妨吃多幾件。

按圖有串燒菜單︰

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之前提過酒場做清酒放題，其實不止清酒，正確一點是「啤酒‧日本酒放題」，有三款放題選擇，分別是松（$338/位）、竹（$308/位）及梅（$278/位），每款放題有既定的酒款，然而豪氣一點揀「松」放題，也可以飲「梅」和「竹」的酒款，餐廳說最多食客選擇「竹」。各放題不限時任飲啤酒及日本酒、送關東煮三款、先付（前菜）一份及串燒四串。另點食物以餐牌價格為準，關東煮$12起/件、明太子雞翼$48/3隻、柚子味付蓮藕片$18/碟、串燒$12起，最貴是芝士煙肉大啡菇$35，以上給大家點菜時作考慮。

食客或對日本酒不甚熟悉，想花費物有所值，可考慮專攻以下CP值最高的清酒︰

東京大眾酒場（大角咀別館）

地址︰ 大角咀利得街11號利奧坊地下G504 號舖

營業時間︰

（周一至四） :1200-1500；1730-2200。

（周五及六）: 1200-1500；1730-2400。

查詢︰2347 0702