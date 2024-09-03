煮食爐清潔｜廚房孖寶輕鬆去除污漬！4個簡單方法 鹽油一樣幫到手

清潔煮食爐，相信是最令人頭痛的家務之一。尤其像筆者般手忙腳亂的人，煮食時常會把食材掉出鍋外，或太大火令油噴濺出來，一餐飯就令廚房又髒又亂。久而久之，更會出現頑固的油煙污漬，難以清潔。其實只需用上清潔孖寶，千年污漬也可輕鬆去除！



清潔煮食爐｜廚房孖寶自製清潔劑

曾經以為洗潔精是廚房中的萬能清潔劑，但其實只需２種廚房必備材料，一樣可以自製清潔液，去除頑固油煙污漬。那便是白醋和梳打粉了，除此之外，還可以用什麼材料mix and match去清除頑垢？以下有4個簡單的方法助你輕鬆將煮食爐頭清潔乾淨！

煮食爐頭上的頑固的油煙污漬真的令人困擾。（資料圖片/楊凱力攝）

清潔煮食爐｜自製清潔劑材料

自製清潔劑材料1：白醋＋溫水

步驟1：以1：2的分量將白醋和溫水混合

步驟2：用百潔布沾上白醋洗爐灶，過程可帶上手套，避免弄傷皮膚。

如浸洗20分鐘，更能有效去污。（GettyImages）

自製清潔劑材料2：梳打粉＋漂白水／消毒劑

常見的過氧化氫即是漂白劑與消毒劑，加配梳打粉便成為強力清潔劑。

先將煮食爐上的頑垢盡量擦掉，之後灑梳打粉（需完全蓋住污漬）。（資料圖片）

步驟1：將適量的過氧化氫滴在梳打粉上，兩者接觸就會開始冒泡，污漬便開始分解。

步驟2：最後只要用布和清水擦洗乾淨便可。

自製清潔劑材料3：梳打粉＋鹽

這個方法跟上一個方法相似，只是效果較弱。

步驟1：梳打粉、鹽和水的比例是1：1：1，拌勻成膏狀物。

步驟2：可用毛巾或牙刷沾取清潔劑，再搓洗污垢，再重複做法一次。

步驟3：等待3分鐘左右，用清水和抹布抹乾淨即可。

梳打粉、鹽和水的比例是1：1：1，拌勻便可以開始清潔。（資料圖片）

自製清潔劑材料4：橄欖油＋多功能清潔劑

廚房沒有白醋跟梳打粉，也可以用油及多功能清潔劑來去除污漬。

步驟1：將食用油倒在污漬上，用抹布來回搓入污漬中。

步驟2：再用多功能清潔劑噴在油上面，再用另一條濕的抹布，擦洗污漬便可。

煮食爐清潔｜2種日常清潔方法

除了以上的方法對抗頑垢外，定期的清潔便是有效阻止油煙污漬產生的最佳方法，同時也要注意避免令煮食爐受到傷害。按圖看2種日常清潔方法及注意事項：

+ 1

日常清潔方法1：滾水

滾水是對抗油煙污漬的好幫手，因為滾燙的水能夠溶解油分，令油漬容易清理。可以慢慢將熱水淋到污處再用抹布擦除，不過要小心燙傷。

日常清潔方法2：白醋

平常可以用比例 1：2 的白醋和清水製作清潔液，混合後放入乾淨的噴霧瓶中。煮食後可以噴到爐上用抹布作清潔，令髒污被移除。但要小心，醋酸會與大理石中的碳酸鈣產生化學反應，令大理石表面失去光澤。如廚房有大理石應避免接觸到。

但避免使用帶有強酸的清潔劑，因會破壞爐面塗層。（資料圖片）

清潔煮食爐｜電磁爐避免強酸清潔劑

電磁爐在清潔上相對簡單得多，把清潔劑噴在百潔布上擦拭爐面便可。