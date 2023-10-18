不鏽鋼鍋｜6大常見錯誤用法水未滾放鹽！養鍋3步延長不鏽鋼鍋壽命

下廚好夥伴當然是廚具，當中最多人購買多是不鏽鋼鍋，因為它耐用又傳熱快，不少新手都會入手一個。可是，如果沒有好好保養和正確使用，不鏽鋼鍋的壽命也會縮短。以下6個錯誤使用示範，大家一定要避免！



錯誤1. 於冷水中加鹽

用不鏽鋼鍋的話，謹記切勿在水未滾時就把鹽加進去，因為這樣會令鍋表面出現一些難以回復的小坑洞，影響表面及使用壽命。

錯誤2. 未冷卻便清洗

不少人害怕難清潔，會在料理完成後便立刻用冷水清洗不鏽鋼鍋。這是不對的！因為在熱鍋沖上冷水，有可能會讓鍋子發生變形或出現裂痕的情況。

錯誤3. 沒有清潔不鏽鋼鍋上的水漬

不知道你有沒有發現不鏽鋼鍋上會出現一些白色的水漬？如何清洗也清洗不掉，其實那些是水質中的鈣，主要成因是因為清潔後沒有把水抹乾，在1個星期至數個月內便會變成白色的水漬。

白色的水漬是水分中的鈣。（《How to Remove Mineral Deposits from Stainless Steel Cookware》截圖）

按下圖看如何「去掉白色水漬」的方法：

按圖看餘下3個不鏽鋼鍋錯誤用法：

+ 3

錯誤4. 沒有把不鏽鋼鍋擦乾

每一次清潔不鏽鋼鍋後，都需要用乾布或廚房紙擦乾水漬，減低日後水垢出現的情況。

錯誤5. 不鏽鋼鍋未熱便放食物

如果鍋未熱便放食物好容易令食物燒焦，令鍋面容易有燒焦的痕跡。注意應先稍微預熱不鏽鋼鍋，感覺到有熱氣上升的話便可以開始使用。

錯誤6. 放進洗碗碟機清洗

雖然大部分不鏽鋼鍋都可放入洗碗碟機清洗，但是清洗過程較長而且溫度較高，有機會傷到鍋具表面。建議用百潔布或海綿清洗，不要用鋼刷等較硬的材質去刷。

定期養鍋延長不鏽鋼鍋壽命！

不鏽鋼鍋跟人的皮膚一樣，需要定期保養才能保護表層，建議每半個月至一個月可以養鍋一次，令表層細孔含有油脂，維持一定的品質同時減低黐底的機會。

按圖看3個養鍋步驟：

1.用中大火加熱不鏽鋼鍋，灑下水珠，若水珠會滾動代表熱度足夠，便可用紙巾擦掉水珠。

2.在鍋中倒入適量的油，搖動鍋子直到鍋面均勻沾上油分。

3.持續加熱3分鐘，讓鍋的毛孔完全吸收油脂，即成。