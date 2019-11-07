【食用油安全】開封後1個月已變質！保質8貼士最佳食用期限是...

食用油在保質期內真能保質？開封後的食用油若果已擺放一段長時間，你有否想過它很可能已經變質？危害程度或與萬年油及地溝油同樣危險。

內地媒體常就食用油安全作廣泛報道，更有指變質後的食用油對人體的危害，堪比萬年油及地溝油。北京電視台生活頻道記者曾探討家中食用油的質量問題，先在超市內訪問市民的用油及購買習慣，民眾表示一般會買大桶裝，食用期有3個月至1年不等，並且認為瓶上的保質期寫明有18個月至2年，其間內食用應該不會構成危險。

開封後的食用油若已擺放很久，大可能已經變質。（iStock）

在保質期內的食用油等於不變質？事實上是否這樣？

電視台記者其後走訪三個家庭，到受訪者家中了解他們的食用油質量，主要調查開封後的食用油受氧程度。

電視台記者走訪三個家庭，了解他們的食用油質量及受氧程度。（騰訊視頻影片截圖）

下列各圖是電視台記者的採訪片段，受訪者對開封後的食用油質量測試結果表示吃驚︰

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當發現油壺、油瓶摸起來時感覺黏𣲷，味道開始變酸及有油膉味，是因為油脂氧化及酸敗後所產生的。食用油變質不限於跟開封後的時間有關，也跟日常生活的習慣相關，例如沒有扭緊油瓶的瓶蓋，油接觸空氣的時間愈久愈會加速酸敗。

食用油為什麼會變質？按圖了解其他原因︰

據香港食油與健康關注委員會資料，未開封的食用油保質期為18個月至2年，由於市面上大部分的油不含抗氧化劑，當食用油接觸到空氣的氧分便開始出現氧化，時間愈長，油膉味愈濃，故此開封後的食用油需於2至3個月內使用。

按圖多了解減輕食用油氧化的8項貼士︰

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參考資料︰

香港食油與健康關注委員會/ 騰訊