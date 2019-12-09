【通便食物】舒緩便秘8種天然食物　告別瀉藥、纖維補充劑！

幾日無法排便的感覺讓人非常難受，尤其是食完火鍋、烤肉等高熱量食物，要怎做才能解決便秘呢？且看以下作者分享。

便秘是一個普遍的問題，成因許多，如低纖維飲食，老年和缺乏運動也可能導致便秘。

便秘是一個普遍的問題，成因許多，如低纖維飲食，老年和缺乏運動也可能導致便秘。（GettyImages）

坊間對便秘的治療方法層出不窮，包括瀉藥，大便軟化劑和纖維補充劑等，但改善飲食習慣亦十分重要。

今次我們列出了8種可以幫助排便順暢的健康食品：

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

作者Facebook：http://bit.ly/2LbjfnP作者Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall/作者網站：https://www.negimenforall.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【8大通便食品】」​】

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