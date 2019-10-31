【便秘飲食】8個解決便秘飲食及生活習慣　只吃高纖食物未必成功

受便秘困擾的人，身邊每10個朋友中，都總會遇到一個。有時候會聽到他們表示吃了改善便秘飲食如高纖蔬果後也沒有太大幫助，便秘問題仍舊存在。事實上要解決便秘問題，需要改變飲食及生活習慣才會成功。

甚麼是便秘？

根據香港衛生署指，便秘通常指排便習慣改變，（1）排便變得不頻繁（每周少於3次）、（2）因為大便過於乾燥和不夠濕潤，而有排便困難和糞便太硬或太小。

便秘的成因可分為3種。（資料圖片）

便秘的成因可分為3種：

（1）不良飲食習慣，例如飲水不足或食物中缺乏纖維質、

（2）一些藥物的副作用、

（3）一些消化系統疾病或全身性的疾病，如糖尿病及甲狀腺功能減退。

如果你有以上問題的話，有可能你已經面對便秘的情況，如便秘症狀持續3星期或以上，或有血便時，都應立即尋求大腸直腸外科的協助。

吃高纖食物也未能排便？

便秘初期，相信不少人也會用坊間提供的方法去解決問題，深信是因為缺少膳食纖維而導致，所以會大量進食高纖食物幫助排便。當然，因缺乏膳食纖維而引致的便秘，這個方法或能解決。不過，高纖飲食並非能改善每個人的便秘情況，因為膳食纖維可分為水溶性及非水溶性。水溶性纖維需要水分才能讓大便濕潤與柔軟；非水溶性纖維是促進腸道蠕動，兩者缺一不可。

儘管吃多了高纖食物，但沒有攝取足夠的水，都會令大便又乾又硬。（資料圖片）

便秘飲食4大重點：膳食纖維、水、油、蛋白質

營養師黃凱詩曾於本報撰文要改善便秘，首先必須留意水分、纖維和油分是否足夠。因為纖維讓大便成形與促進腸胃蠕動；水分與油脂滋潤糞便與腸道，讓堆積已久的大便排出。如果想令大便的軟硬適中、順利排出，便需攝取適當的蛋白質，蛋白質分解後的殘渣就能與纖維結合。

解決便秘便要從這四樣「膳食纖維、水、油、蛋白質」中攝取平衡。（gettyimages）

按圖看8個飲食及生活習慣解決便秘：

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資料參考：香港衛生署 / WebMD