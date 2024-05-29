便秘解決｜飲暖鹽水做多1步即時通便！中西醫有理論 幾時飲最好？

便秘，是女人大敵，不但胃脹脹肚谷谷無心機，還會影響皮膚暗啞，出現色斑。食菜、飲果汁、洗腸、做運動，出盡法寶只望便便暢通，有醫生提出，其實只要懂得飲水，加一撮鹽，已可急救通便。



鹽水清潔結腸 排毒通便

鹽，是我們的特效清潔劑，下廚用它可洗雞洗腸，原來清潔我們的結腸亦一樣有用，可幫助排毒，解決便秘問題。據《Dr. Axe Food is Medicine》網站報道，由於鹽能有助蛋白質和葡萄糖的分解，促進新陳代謝，因此飲用鹽水，能引發身體自然排毒和消除體內廢物的機制，幫助消化系統恢復正常運作，感覺輕鬆。

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鹽水中所使用的是含豐富礦物質的天然海鹽。（iStock）

通便暖水做法 5分鐘內喝完

Dr. Axe建議可以2茶匙海鹽，放入1公升暖水內，拌勻至完全溶化，若不想只有鹹味，可加點檸檬汁。嘗試在5分鐘內把它喝完。

然後，躺下按摩肚皮，約半小時待身體把它完全吸收。

不過，等多久才產生便意因人而異，如廁的次數也可能多於一次，但只要有便意，便要好好把握，即時「解脫」，讓結腸內的廢物排空。

暖鹽水通便小貼士：飲用時間最好是在早上吃早餐前，最少2小時內沒進食的空腹情況下喝。而且要用未經處理、含豐富礦物質的天然海鹽，別用碘化鹽（not iodinated）。



喝完鹽水後須躺下按摩肚皮，幫助吸收。（iStock）

他強調這方法不能常常使用，約數星期一次，否則過量吸取鹽分，容易導致電解質失衡、頭暈、脫水、肌肉無力、影響血壓等。

海鹽影響肌肉和神經功能 激活消化酶

海鹽雖然同樣多鈉，但能與其他礦物如鎂、鈣、鉀和逾60種其他微量礦物質平衡，而且激活消化過程中所需的酶，有助消化道中的肌肉收縮，再經過結腸消化。「海鹽還有一個鮮為人知的好處，是能影響肌肉和神經功能。」

註冊中醫師徐澤昌（圖片由受訪者提供）

中醫理論同建議 大便秘結空腹喝鹽水

以鹽水通便，原來在中醫理論上早有提及，建議陰虛火旺，大便秘結時，可空腹服淡鹽水。陶弘景《名醫別錄》謂，食鹽性味鹹寒，入胃、腎、大小腸經，功效清火涼血，解毒涌吐（即刺激咽喉以引起嘔吐而排出有害物的治療方法）。若習慣性便秘，每日早上空腹喝鹽水一茶杯。但水腫及咳嗽病人忌服。

大腸傳導失常 鹽水非長遠之計

註冊中醫師徐澤昌則認為，以鹽水通便並非長遠之計。「這方法只能收即時之效，不能倚賴鹽水排便。解決便秘，正確是要腸道功能恢復正常，自然有便意，且排便舒服。假若本身有水腫、消渴症（如現代糖尿病）或血壓高，效果更會適得其反。」

他補充，中醫學上便秘主因是大腸傳導失常，肺脾胃肝腎等臟俯出現問題。便秘分實秘和虛秘：

實秘：分熱秘、氣秘和冷秘，即會口臭腹脹、面紅心煩、大便乾結、手足不溫。

虛秘：分氣虛、血虛、陰虛和陽虛，以老人家為多，即無力、心悸氣短、頭暈目眩、大便乾硬、尿多怕凍。若便秘做成困擾，自要求診，對症下藥了。