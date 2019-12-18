【飲食熱話】Red Bull紅牛起源於泰國？點解唔同國家用唔同配方？

一段無厘頭而幽默的動畫，最後搭上一句「Red Bull送你一對翼！」這或許是許多人對於「紅牛Red Bull（簡稱紅牛）」這個全球知名能量飲料品牌的第一印象，但總讓人感覺帶著點西方色彩且風靡全球的Red Bull，其實起源來自於「泰國」！

熱銷68億罐「Red Bull」最初配方起源自泰國！（點擊下圖了解）↓↓↓

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各國法規限制！讓你喝的Red Bull配方回不去啦！

不過，儘管紅牛配方來自泰國，但其實不僅紅牛氣泡經典款的口味已與最初中草藥配方風味有所不同，各國的紅牛配方也大不同！

由於須符合各國當地的食品法規，紅牛在進軍海外市場時，配方也會因此做調整。以加拿大的紅牛來說，在2004年加拿大政府開放含有咖啡因的能量飲料上市前，紅牛基本上是以「液態維生素補給飲料」作為產品定位，其成分主要為維生素B群及糖分等，咖啡因、牛磺酸等主要提神成分皆不能添加！而經典款紅牛在台灣初期，也因為其中的「葡萄糖醛酸內酯」在當時不符合台灣食品添加物相關規範，所以不能添加！

儘管紅牛配方來自泰國，但其實不僅紅牛氣泡經典款的口味已與最初中草藥配方風味有所不同，各國的紅牛配方也大不同！ （FB@Red Bull）

喝能量飲料不可不慎！咖啡因、糖你喝下多少？

不過儘管市售能量飲料真能達到提神效果，但在飲用時也不能單純把它當「一般飲料」，輕忽其中的咖啡因及糖分攝取！

以一罐250毫升的紅牛來說，便含有80毫克的咖啡因，儘管台灣目前針對咖啡因攝取的建議為一日300毫克，有些人熬夜工作或打電動，一瓶一瓶喝，很容易就超標。

此外，根據台灣衛生福利部國民健康署建議，若以每日攝取2000大卡換算，每日添加糖攝取應低於50公克。然而，過去台灣董氏基金會針對市售能量飲料產品進行調查，發現一般市售能量飲料每罐含糖量20～40公克，大約就佔了建議攝取量一半以上！面臨消費者健康意識抬頭所帶來的挑戰，紅牛、Monster Energy等能量飲料公司也都紛紛推出減糖、低熱量飲品，以因應這股健康趨勢！

整體來看，不管各國的紅牛飲品是如何「送你一對翼」， 配方都已經與最初泰國的紅牛配方不一樣了，如今紅牛的全球化發展，應該也是許書標當時發明配方時所始料未及的！而已成為全球能量飲品牌的紅牛，面對其他能量飲品牌的急起直追，以及健康挑戰，未來又會如何因應，也值得關注！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：熱銷全球68億罐！「紅牛Red Bull」竟然源自於泰國？】