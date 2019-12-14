【IKEA大減價】低至4折精選$10以下貨品　$49.9平底鑊$1都有交易

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IKEA宜家大減價，2019最後一擊！竟然一蚊（原價十多元）有交易？而且還是3件裝，平均每個$0.33！實在低無可低！你猜到是什麼嗎？

這東西你可能你未必合用，但你每日三餐都必須用到的杯、碗、碟......卻$7發售，還有很多$10以下產品，令你荷包「失守」！新一年期望吐故納新，先由你日對夜對的餐具廚具家品開始吧！

攝影：鄒家鳳

低過$9.9的特價貨品多的是。

Ikea $1三件裝貨品是什麼？實在難猜。但$1之外，其實還有均一價$5、$7和$10區，貨品中包括不少應節用品，餐墊、餐紙巾、禮物盒、包裝花紙、零食......等，為一連串快將來臨的聖誕節、除夕、元旦、農曆新年、情人節作好準備。

按圖睇答案$1是什麼及$10或以下精選貨品：

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廚具、餐具，Ikea款式多多，質素也有保證，她的$150易潔平底鑊更曾被消委會推介，與$2388的Le Creuset同分。這次特價貨品中的易潔平底單柄鍋更只售$49.9！雙耳連玻璃蓋湯鍋$59.9！

按圖看特價餐具、廚具精選貨品：

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開派對當然不能沒有食物，按圖看有什麼減價精選小食：

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Ikea 4折大減價
優惠期：即日至2020年1月1日
地址：荃灣青山公路388號8咪半3樓
電話：3125 0888

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