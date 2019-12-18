【消委會】19款朱古力脂肪含量比較　黑朱古力比牛奶朱古力更肥！

零食往往令人難以忍口，但看過不少健康有關的文章，都大讚黑朱古力好處多，既可改善心血管健康，又有抗氧化功效，甚至有報告指它能止咳，所以口痕時食朱古力的內疚感實在比其他零食少。但消委會最新報告就檢測了市面上19款黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，居然發現黑朱古力普遍比其餘兩類還要高脂，這實在是個殘酷的真相啊！

朱古力主要分成三類，黑朱古力、白朱古力和牛奶朱古力，分別在於成分組合有所不同。市面上有些朱古力會在包裝上標明可可含量，百分比愈高就愈苦，那可可含量是甚麼呢？答案是可可固形物含量，包括非脂固形物和可可脂總和。可可脂正是為朱古力帶來幼滑口感的物質，但亦有商家會混入植物油代替，購買時不妨留意包裝上的成分表，可有寫上植物油。

黑朱古力有可可脂、可可粉和可可塊；牛奶朱古力就加了奶粉；而白朱古力則只有可可脂和奶粉，並沒有可可粉或可可塊。

不同的健康報告都盛讚黑朱古力好處多，台灣大學農業化學系教授蘇南維就曾簡單列出黑朱古力的7大好處，可參考下圖：

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消委會在9至10月檢測了19款市售朱古力，全部都是無堅果，當中有8款黑朱古力、6款牛奶朱古力及5款白朱古力，當中許多都是廣受香港人歡迎的品牌，例如：明治、Godiva、Royce’、吉百利等等，報告仔細列出這些朱古力的成分和營養素，如：能量、蛋白質、總脂肪和糖。平時食朱古力，總覺得黑朱古力沒那麼甜，就以為它會比牛奶朱古力和白朱古力更健康。黑朱古力糖分的確較低，但消委會報告卻顯示，三類朱古力中，以黑朱古力最為高脂，平均脂肪值為46.8，報告提到：「根據食物安全中心的『購物指南卡』，每100克食物含超過20克脂肪便屬『高脂肪』，是次檢視的全部朱古力樣本都屬『高脂肪』」。

黑朱古力樣本每100克平均糖含量約為22.3克，比牛奶朱古力（46.4克）及白朱古力（50.2克）低出一半有多，難免令人認定黑朱古力沒那麼甜，肯定比較健康，原來這只是假象。（VCG／GettyImages）

以下就列出消委會所檢測的19款朱古力樣本總脂肪（每100克樣本計算）排名，你愛吃的又排第幾位？

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以上只節錄部分消委會資料，若想了解更多關於朱古力的熱量、糖分及其他營養資料，請到消委會網頁。

資料來源：消委會