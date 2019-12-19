【消委會】單頭電磁爐評分$349勝$699　7項重要保養貼士常被忽略

消委會就12款座枱式單頭電磁爐公布測試結果，性價比兼總評分最高的一款只售$349。使用電磁爐時的安全使用及保養貼士，有7樣較重要卻較少人留意，還有助延長電磁爐的壽命。

電磁爐通過磁場感應，含有鐵磁性金屬的煮食鍋具底部產生熱能， 從而加熱鍋具內的食物，故此買煎鍋及湯鍋時，凡能以磁石黏貼的，則代表可用於電磁爐。2019年12月1日起，機電工程署已將電磁爐納入強制性能源效益標籤計劃第三段，電磁爐在香港供應前，必須先附上能源標籤，方便消費者選擇具能源效益的電器。

2019年12月1日起，機電工程署將電磁爐納入強制性能源效益標籤計劃，電磁爐須附上能源標籤，方便消費者選擇具能源效益的電器。

消委會早前就12款座枱式單頭電磁爐公布測試結果，僅5款完全通過安全測試（詳情按以下圖集第二張），其餘7款未能通過部分安全測試，包括「SPT IC-2020HF」、「美的Midea QH2130」、「伊碼Imarflex IIH-2100G」、「卓爾Summe IC-S2000K」等普通型號電磁爐，以及「法國名家Famous F1-13D(FAM)」、「樂斯Nutzen MIC-101」、「家美Homey IP-F8」等迷你型號電磁爐。其中輕觸式設計的迷你型號「家美Homey IP-F8」電磁爐，電磁線圈的溫升達108K，高於正常操作的標準上限75K，長時間運作可能加速絕緣系統老化，或引致漏電及斷路器跳掣。

按圖了解哪5款座枱式單頭電磁爐完全通過安全測試︰

消委會亦就電磁爐效能進行測試，包括待機消耗、操作效率、加熱速度、低火力控制等，並綜合表現及安全程度，總評分最高的頭三名為「Ikea Tillreda」（約售$349）、「SPT IC-2020HF」（約售$468）及「豐澤fortress FIC16T」（約售$498）均獲4.5/5，當中Ikea電磁爐的售價於三者中屬最便宜，在沒有任何操作下，耗電率最低並較為省電，加熱速度表現較佳，在4分鐘內可加熱一公升水。其次，「SPT IC-2020HF」（SPT︰SUNPENTOWN 尚朋堂）於操作效能、加熱速度及低火力控制三方面表現佳，雖未完全通過部分安全測試，總評分亦進佔前三名。

消委會提醒消費者在選購電磁爐前，除了查詢總輸入功率（火力）外，也要留意各爐頭的最高輸入功率，部分型號各爐頭的最高火力會低於該電磁爐的總火力。（Congerdesign/Pixelbay）

不論是家中的主要煮食爐具或是火鍋專用爐具，使用電磁爐時有不少安全使用守則及延長使用壽命的保養貼士。大眾普遍認知電磁爐底要留有足夠的空間散熱及保持通風良好，否則加熱面板的溫度太高會容易損壞。其次，某部分電磁爐底部有小型風扇供內部零件散熱，在電磁爐加熱時風扇會開動，當中有些在關機後，風扇仍會繼續開動至完全散熱為止。當使用電磁爐時，如發現內置的風扇不轉，要立即停用，並找專業人員檢修。

按圖了解更多消委會提供的電磁爐安全使用及保養貼士︰

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除以上各項，以下7點為較少人留意卻重要的電磁爐安全使用及保養貼士，有哪些是你曾經因大意而出錯呢？

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參考資料︰消委會《選擇》435期/人民網/嵌入式感應電磁爐用戶指南/能源標籤網 - 機電工程署