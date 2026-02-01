保暖食物｜中醫推護心補氣血11種紅色食物　多配1類食物陰陽平衡

保暖食物｜天陰氣溫下降，有說冬天宜吃黑色食物，養腎及防寒，溫補陽氣。其實，保暖抗寒還有一些紅色食物，護心血管、促進氣血循環，以下就介紹11種紅色食物有助禦寒補氣血。



保暖食物｜紅色食物 增免疫力防寒補氣血

紅色食物例如牛肉、番茄、蘋果等，富含營養素，包括蛋白質、維他命、礦物質及抗氧化劑，包括茄紅素及花青素，先增強健康的身體才有更好的免疫力。從中醫角度看紅色食物，它們還能溫補氣血，強健體魄，加強身體防寒的能力。

紅色食物能溫補氣血，有助促進血液循環，加強身體禦寒的能力。（Unsplash）

保暖食物｜吃紅也吃黑 陰陽平衡

中醫的養生理論常講「五色入五臟」，紅色食物為火，入心，補氣血，有助促進血液循環。夏天要多吃紅色食物來「養心」，以降炎夏時心煩氣躁，並增強心血管健康，適應室內外的溫差。到冬天時分，紅色食物便幫助溫補陽氣、護心及有益於行氣活血，但同時要注意「養陰」，多吃黑色的食物，達至陰陽平衡以保健康。

中醫認為人體易冷，因陽氣不足。（Unsplash）

溫暖脾胃11種紅色食物

潘仲恆中醫師受訪時建議有20種暖身食物，而大部分能溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，促進身體氣血循環，便不易畏寒怕冷，這些暖身食物內多達11種是紅色的食物。

按圖了解冬天宜吃11種的紅色食物有益血氣循環︰

1 紅棗：補氣、活血、養血

2 杞子：補肝、明目、養血

3 辣椒：溫中散寒、去風行血、健胃消食

4 紅豆：補血、促血液循環

5 紅薯：補中和血、益氣生津、寛腸胃通便秘

6 紅蘿蔔：健脾化滯、養肝明目

7 番茄：解毒、抗氧化、防血管老化

8 紅石榴：抗炎、護心、降血糖、血脂

9 牛肉：補脾胃、益氣血、強筋骨

10 羊肉：益氣補虛、溫中暖下

11 蘋果：生津、益脾、強心血管

女人比男人怕冷5原因

身體怕冷通常在生活習慣中轉化而成，平日留意生活細節，多吃暖身的食物，靠食療幫助袪寒及溫暖身體，舉例說吃適量辛辣香料，包括辣椒、胡椒、蔥蒜等使心跳加快，當末梢血管擴張，流向體表的血液便增加，起到袪風散寒，加促血液循環及體溫的作用。

同時，吃碘和鐵豐富的食物，例如菠菜、黑木耳和紅棗等，也可提升代謝及生熱。至於牛奶、豆腐及綠葉菜等屬於「陰性」食物，有降低體溫的作用，因此建議加熱食用，減少其陰性降低體溫。

一般來說，女性比男性較易怕冷，畏寒的原因主要有以下5項︰

原因1︰女性產生熱量的肌肉較少。

原因2︰女性有更多脂肪。

原因3︰女性的新陳代謝率低於男性。

原因4︰女性荷爾蒙，使手、腳和耳部位比男性低3℃。

原因5︰女性雌激素影響，熱量隨四肢散到空氣。

資料參考：《24 節氣健康養生法》人類智庫出版 /《祛寒除萬病全書》作者楊力 /香港中醫學會/ The Conversation