【阿爺廚房】挑蝦腸揀靚鮮雞實用貼士　白灼蝦蔥油雞過年菜夠得體

《阿爺廚房》第16-20集家常菜實用貼士，其中的白灼蝦、蔥油雞適合家庭煮婦炮製簡易賀年住家菜，鼎爺傳授挑蝦腸、揀靚新鮮雞要訣，另外傳統版麻婆豆腐，原來用牛肉而非豬肉！

今輯《阿爺廚房》漸入尾聲，將近過農曆新年，家中掌廚的可能忙到「一頭煙」。幾道簡易、快捷、大方得體又下飯的小菜，上周鼎爺有最好示範，阿譚每集可大飽口福羨煞旁人，其中的貼士，例如挑蝦腸、揀靚新鮮雞、炒嫩滑免治牛肉的竅門貫徹易明亦實用。

白灼蝦、豉油王炒蝦及蔥油少爺雞，過節時可考慮納入團年飯、開年飯佳餚。（阿爺廚房影片截圖）

觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目。以下是我們精選上周的《阿爺廚房》實用入廚貼士，包括（一）剪蝦挑蝦腸、（二）白灼蝦做法、（三）揀靚鮮雞、（四）蔥油少爺雞做法、（五）麻婆豆腐做法。

請點擊下圖看要點︰

+ 19 + 18 + 17

以下亦可快捷重溫【阿爺廚房】的實用入廚貼士及家常菜示範，包括（11-15集）粟米汁、阿陀拉艦（蝦米節瓜炒粉絲）、節瓜蜆肉湯、無花果蜜汁豬扒、油鹽水花蛤、肉粒荷豆炒飯（節目中的正式菜名為「珧香梅花肉飯」）︰

+ 31 + 30 + 29

亦有以下（6-10集）雞腿菇炒象拔蚌、懷舊版苦瓜炒蛋、大豆芽炒肉鬆、火腩蝦乾爆炒大豆芽、唊醋大盆雞做法的必勝秘訣︰

+ 18 + 17 + 16

及（1-5集）蒸蛋、滑蛋炒牛肉、蒸肉餅飯、郊外油菜（芥蘭）、廣東雲吞、燉雞汁（驚喜版）的實用貼士︰