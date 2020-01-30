【武漢肺炎】超市20大食品被搶成緊急糧　7大蔬果保存法延長保質

武漢肺炎陰霾下，香港市民不敢對疫情鬆懈！搶購口罩及消毒用品之外，超市內20大食品亦成目標，從側面觀察被搶空的食品，可算是市民即使足不出戶也可用作溫飽及在危急下賴以維生的重要糧食，想7大新鮮蔬果在雪櫃內的保質期更久，有以下方法參考。

疫情近況，截至 1 月 29 日止，中國確診增至7711人、170人死亡、新增疑似病例 4148 例。起初武漢對疫情輕描淡寫的態度，直接導致公眾疏於防護，使疫情爆發式蔓延，從原本可控到失控。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光於1月29日接受傳媒採訪時表示，要武漢輸出病例降到最低，甚至降到零，大概要等到2月8日，應該看到明顯的成效。

卓悅旺角中心分店外買口罩人龍看不到龍尾，店員派籌給顧客購買。（黃詠榆攝）

現時全球正式確診的個案均為武漢輸出個案，香港與內地聯繫緊密，港人自救四出撲口罩及消毒用品，市面上明顯地供不應求。蔣麗芸於個人FB轉載內地視頻，片中傳染科博士吳盟表示三層式的成人口罩可於攝氏100度蒸氣下消毒重用，隨即引來大批網民留言明嘲暗諷蔣麗芸，衞生防護中心總監黃加慶醫生於在衞生事務委員會會議上斬釘截鐵回應︰「以我所知無呢樣嘢」。港大感染及傳染病中心總監何栢良接受傳媒查詢時亦指此影片「蒸口罩消毒」錯得離諎！強調外科口罩應用完即棄。

按圖有此影片內容（影片截圖）︰

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香港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇警告，由1月29日起以後的14日是防疫的關鍵，市民必須做足防疫措施，帶備酒精搓手液，外出時注意正確戴口罩，盡量避免社交接觸及盡量不要外出。超市自農曆新年假期後，出現清潔用品及食品搶購潮，記者到超市觀察，以下20大食品成為目標，它們可被歸納為耐存、飽腹及常用食品，從中或可窺見這些食品，於危急下被視為重要的緊急糧食。

請點擊下圖看哪20大食品被搶購一空（記者自攝）︰

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記者問及超市職員補貨情況，職員表示已經加緊補充，盡力做到見缺即補，可是往往出現長長的購買人龍，在供不應求下，某些貨架有缺貨現象。以上20大食品中，幾乎大部分是耐存食品，包括罐頭、杯麵，或不易在短期內變壞的食品，包括米、餅乾、麵包、麥皮及冷凍食品，唯獨新鮮蔬菜的保質期較短，即使放在雪櫃存放，亦需留意重點「任何蔬菜都嚴禁水分」，意思是未用的蔬菜瓜果均不要清洗，如果將洗濕了的蔬菜放入雪櫃保存，只會損壞得更快，務必將蔬菜瓜果在乾燥的狀態下，或者清洗完畢後擦乾、晾乾後才放入雪櫃。

任何蔬菜都嚴禁水分，未用的蔬菜瓜果均不要清洗，將洗濕了的蔬菜放入雪櫃保存，只會損壞得更快。（資料圖片）

請按下圖參考7大常吃蔬果（青瓜、秋葵、青椒）之正確的冷藏保存方法，以達至較佳的保質期︰

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保存青瓜的要點，豎著比橫放更能保持新鮮度。（smakeats）

以下為番茄、茄子、翠玉瓜及南瓜之正確的冷藏保存方法︰

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參考資料︰Cue日本-蔬菜保存方法