【武漢肺炎】補肺氣益氣健脾治未病　6款中醫保健湯水增強體質

武漢肺炎在全球蔓延，香港有兩名患者確診，與患者有密切接觸的人士需送往麥理浩度假村隔離營。武漢肺炎患者一般會出現發熱、乾咳、乏力，並逐漸出現呼吸困難。市民需注意個人衛生之外，西醫及營養學上講究增強身體免疫力，中醫角度上講究未病先防，健脾、益氣、補肺，以下六款湯水有助強體質治未病。

截至１月24日，香港有2名患者正式確診武漢肺炎，內地確診者則增至830人，其中25人死亡。澳門、泰國、新加坡、越南、南韓、日本及美國等地相繼驗出確診個案。病毒學家初步鎖定，蛇可能是病毒源頭再傳給人類，最先發現病毒的武漢華南海鮮市場亦有蛇出售。

截至１月24日，香港有2名患者正式確診武漢肺炎，公立醫院已啟動「嚴重應變級別」。（資料圖片）

疫症來勢洶洶，社區及個人需加強防疫意識，提高注意個人衛生，佩帶合適口罩及備有消毒搓手液。飲食保健方面，中醫有治未病概念，註冊中醫師潘仲恆早前受訪時建議10種益肺食物，補肺、益氣、健脾，未病先防，便不容易招來外感不適。以下6款湯水，有助提升及改善體質，如有疑問，請向中醫師諮詢。市民亦需留意若感身體不適，請盡速求醫。

【強肺保健湯水食譜】黨參鮮淮山薯仔湯 健脾益胃強肺防病！

黨參鮮淮山薯仔湯有健脾益胃，潤燥健腎功效。食用建議：一星期可飲2-3次。 註冊中醫師楊明霞

黨參鮮淮山薯仔湯食譜

【防感冒湯水食譜】龍脷葉枇杷葉雪梨湯 增強抵抗力迎流感高峰期

龍脷葉枇杷葉雪梨湯有清熱潤肺功效，可增強抵抗力，預防感冒及流感。 註冊中醫師邱穎琳

龍脷葉枇杷葉雪梨湯食譜

【健康湯水食譜】五指毛桃淮山粟米湯 補肺健脾一家大細皆宜飲用

五指毛桃淮山粟米補而不燥，健脾補肺，適合一家大小飲用。一周可飲2-3 次。痛風患者忌飲用此湯。 註冊中醫師潘仲恆

五指毛桃淮山粟米湯食譜

【健康湯水食譜】四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

「四神素湯」健脾胃、補腎、利濕。經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用。特別在流感季節，「四神素湯」可調整體質，增強免疫力，對抗病邪。一星期可服兩至三次。 註冊中醫師楊恩劍寧

四神素湯食譜

【健康湯水食譜】防流感素湯 薯仔合桃眉豆湯健脾解毒

薯仔合桃眉豆湯能健脾和胃，益氣，固腎。較適合平性體質，或偏陽虛及怕冷人士。易腹瀉、體質偏熱或更年期人士，服用分量宜少。一星期可飲兩日，每日一碗。 註冊中醫師陳圳堅

薯仔合桃眉豆湯食譜

【健康湯水食譜】猴頭菇淮山無花果湯 適合日常補健強身提神

猴頭菇淮山無花果湯適合食無定時、壓力大及休息少的都市人，宜作日常補健湯水，一般人可飲，雖沒有醫病作用，但有點補脾腎功效。此湯一星期可飲用一至兩次。 註冊中醫師陳俊傑

猴頭菇淮山無花果湯食譜

新型冠狀病毒（武漢肺炎）傳播暫未見遏止現象，本港市面見市民搶購口罩，消委會指出市面普通成人口罩的價錢由每個$1至$18不等。屈臣氏官網50個口罩售$49.5，引來2.6萬人塞爆網站等候個多小時入貨。本報記者在旺角藥房發現，防護力較強的N95口罩每個由$20至$30不等。口罩被抬價，市民斥罵相關商店謀不義之財，消委會林定國亦呼籲供應口罩的商戶，應從公共健康的角度出發，考慮社會責任。

請按以下6圖知道正確使用口罩的方法：