【三文魚豆腐海帶湯食譜】味噌最留住營養要咁煮！日本國民養生湯

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三文魚豆腐海帶湯，除了三文魚、豆腐、海帶，我還加了油揚和本菇，再以味噌做湯底，營養豐富，鮮甜嫩滑。

其實，躲在家中，煮一碗熱呼呼的暖湯，不一定要熬兩三小時，不一定要用大量貴價材料，簡簡單單原來已很有益。在日本的傳統料理中，已是一款國民湯、一道養生藥膳了。

攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：呂榮棟

味噌（みそ），由大豆發酵加工而成，含豐富蛋白質、氨基酸等，當中的酵素更可抗炎抗氧化，還有助防癌、降血壓等。味噌，即我們的麵豉，最早來自中國，唐朝傳到日本，當年也只有皇室貴族或是寺廟中才能吃到。但現在已是家家戶戶不可或缺的醬料，味噌湯也成了日本國民湯了。

三文魚豆腐海帶湯食譜，以味噌做湯底，毋須下鹽，營養豐富又美味。

由於味噌偏鹹，因此整個湯也沒放鹽，煎三文魚也沒任何調味，加上海帶能帶出食物的鮮味，屬天然味精，豆腐又帶豆香，所以加了味噌便已足夠了。不過，煮味噌時，切忌用大火，否則會破壞當中的酵素，不但營養流失，還會變苦。關火後，把味噌放上隔篩，在湯水攪溶，再與湯拌勻便可。

海帶芽，是由扁平羽狀的大型海藻，切成細長條後，再曬乾而成，略浸後加入料理口感滑嫩，也可直接放湯煲煮。而三文魚切粒後，最好先煎香才放湯，一來較香，二來也不易煮散，喝湯時，還吃到一粒粒魚肉，嫩滑清甜，在家抗疫也可有啖好食！

三文魚豆腐海帶湯食譜

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