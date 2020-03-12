【白蘿蔔】去皮燜煮抗癌成分大流失！3大秘訣加強吸收重要營養

燜煮白蘿蔔，原來做成白蘿蔔中珍貴的抗癌及對血管健康非常有利的營養素大量流失。哪種烹調方法最能保存這種營養？白蘿蔔上、中、下，三部分，哪裡蘊藏最豐富的營養？愈辛口苦味的白蘿蔔及白蘿蔔皮才是寶，識食白蘿蔔便可以獲得當中最高的營養精華。

日本醫療健康電視節目講解有關延長壽命、增強血管健康、預防血管老化的方法。節目中引述日本國立癌症中心的研究，指出多吃白蘿蔔的人患上心臟疾病（血管閉塞、心肌梗塞）及腦血管疾病而死亡的風險分別減少30%及20%。

白蘿蔔中有一種珍貴的抗癌及對血管健康非常有利的營養素，可是常被人忽略令它大量流失。（ViuTV影片截圖）

以中醫觀點來看，白蘿蔔味甘、辛，性涼，有清熱生津、涼血止血、消食化滯及開胃健脾等功效。白蘿蔔本身有豐富的膳食纖維、維他命Ｃ及鉀等營養素，是蔬菜類非五穀根莖類，與西蘭花、椰菜花等同科屬十字花科植物，亦跟上述兩者一樣，具有幫助預防癌症的珍貴營養素，同時對預防血管收窄及降低動脈硬化的風險非常有利。

按圖（圖下有說明文字）便知道白蘿蔔中珍貴卻被人少提及的重要營養素︰

+ 7 + 6 + 5

白蘿蔔，日本稱為大根，是日本人的No.1常吃蔬菜，多變的烹調方法令白蘿蔔一直深受國民愛戴。不少白蘿蔔菜餚以燜煮居多，燜至透身軟腍，味道清甜。又或配雞肉清炒、醋漬、鹽醃成菜脯、連皮生蘑成蓉作配菜及下火鍋享用。以上各樣烹調方法，只有一種能大量保留助抗癌及對血管有益的異硫氰酸酯！其他方法可說是能得美食卻枉食白蘿蔔，因為白蘿蔔中的寶貴營養 - 異硫氰酸酯已被大量浪費。

5種烹調白蘿蔔的方法，只有一種方法能大量保留助抗癌及對血管有益的異硫氰酸酯！其他方法大量流失異硫氰酸酯。（ViuTV影片截圖）

按圖（圖下有說明文字）揭曉哪種烹調方法最能大量保留助抗癌及對血管有益的異硫氰酸酯︰

+ 15 + 14 + 13

白蘿蔔本身帶辛味、苦澀味，當烹調前處理白蘿蔔時，有人選擇刮除外皮，去除外圈來去辛味、苦味，又或者用第二次洗米的水先慢燉蘿蔔至透身。然而，白蘿蔔的辛辣苦澀味，正是異硫氰酸酯的獨特味道，刻意去皮及燜煮白蘿蔔，也做成大量異硫氰酸酯流失。如果真的無法忍受白蘿蔔的辛、苦味，不妨認識一下白蘿蔔，上、中、下，三部分，哪裡蘊藏最豐富的異硫氰酸酯？該部分建議可盡量連皮及磨成蘿蔔蓉食用。

將白蘿蔔分成三部分，哪裡蘊藏最豐富的異硫氰酸酯？是近葉的哪一邊？（ViuTV影片截圖）

按圖（圖下有說明文字）有加強吸收異硫氰酸酯的方法及結論︰

+ 7 + 6 + 5

參考資料︰ViuTV《恐怖醫學》第164集