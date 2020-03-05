【高血糖飲食】血糖高有樣睇因缺這種維他命　菇菌有助點食最好？

高血糖會如何？血糖過高很可怕？平日常探討高血糖的問題，但跟我們的健康有何關係？日本電視節目就高血糖問題，邀請相關的專科醫生解釋有效抑制高血糖的重要營養素。當中亦有一個有趣的發現，從「睇相」已可初步判斷你有否潛伏高血糖的問題。

血糖過高，別以為一定是糖尿病。高血糖的成因之一，是因為飲食不節制所導致，例如嗜吃甜品，過量吃精製澱粉食物，包括白飯、白麵包及意粉等，以上食物的升糖指數均偏高，表示食物吃進體內後，血糖上升的速度會較快。另一方面，一般人進餐後的血糖水平亦普遍會上升。當血管中的血糖濃度增加時，胰腺便會分泌胰島素來調控，控制血糖水平穩定，胰島素亦負責將血管內的糖帶到各器官提供能量及儲存。不過，當血糖上升的速度遠高於胰島素分泌，身體一直長期處於高血糖水平下，便容易衍生出各樣併發症，例如動脈粥樣硬化、心臟病、中風、腎臟等問題、二型糖尿、糖尿足、視網膜病變及神經病變等，因此，血糖過高不一定是糖尿病。

甜品、精製澱粉食物（白飯、麵包及意粉等）升糖指數偏高，食物吃進體內後，血糖上升的速度會較快。餐後體內的胰島素會調控血糖水平，當血糖上升的速度遠高於胰島素分泌，身體長期處於高血糖水平下，便容易衍生出各樣併發症。（歐嘉樂攝）

預防高血糖，平日調整飲食，保持均衡飲食及規律運動相當重要，常說預防勝於治療，甚至有機會身體潛伏高血糖的問題而不自知。日本電視節目《恐怖醫學》就預防高血糖問題，邀請相關方面的專科醫生浦野友彥先生，解釋一項快猜推算的方法，從「睇相」便略可掌握此人是否潛伏高血糖問題，尤其適用於老人，看來匪夷所思的方法，背後有科學化的原因剖析。

請按下列各圖（圖下有說明文字）了解如何從「睇相」便知「高血糖潛伏風險」及「哪種營養素可抑制血糖」︰

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日本土地幅員廣闊，被美譽為「魚米之鄉」的新潟縣魚沼地域物產豐富，當地名產有大米、魚沼蕎麥及魚沼曲奇等，另一樣不說不知便是盛產充沛陽光，當地人體內的維他命D濃度平均指數為19.2ng/ml，比東京首都圈的市民17.8ng/ml要高。除了陽光，有一樣食材亦使魚沼地域的居民有較低的高血糖風險。

請點擊下圖了解哪種食材幫到手呢？

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此外，要控制高血糖問題，外出多做運動吸收陽光，在日常飲食中宜攝取更多纖維，特別是水溶性膳食纖維，這個可控糖也可控脂的營養素，以減慢身體吸收糖分的速度。

參考資料︰《恐怖醫學》第161集 /Health 2 Sync 1/Health 2 Sync 2/康健控糖生活學