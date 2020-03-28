【新冠肺炎】容祖兒14日居家隔離　拍片分享9款自製超簡易早餐

新冠肺炎（即武漢肺炎）全球大爆發，對經常飛來飛去的藝人肯定有影響。以樂壇天后容祖兒為例，受疫情影響，完成《Pretty Crazy演唱會》倫敦站後便取消之後行程回港。雖然當時政府未強制英國回港人士隔離，但容祖兒自律地實行14日居家隔離，自嘲廚藝僅屬BB班的她，更每日拍片分享自家製「祖餐」，一手揸相機、一手揸鑊鏟拍低煮早餐過程，日日新款，包括：Bagel、Egg benedit、牛油果多士、麥皮等等，還有家傳懷舊飲品，當中不少蝦碌鏡頭，去到第7天她更嗌晒救命！

新冠肺炎疫情已蔓延全球，人人自危，就連英國首相Boris Johnson都確診。容祖兒早前才去完英國倫敦舉行《Pretty Crazy 世界巡迴演唱會》，本月13日回港後，更決定做個好榜樣，留在家中自我隔離。平時忙到冇時間下廚的她，的起心肝「自己祖餐自己煮」，隔離期間不時在Instagram分享自家製早餐，雖然廚藝一般，但勝在款式夠多又簡單易做，有歌迷直言每日睇「祖餐」已成為自己早起的動力。見祖兒在片段中不時鬧笑話，影片娛樂性十足，莫非要步同門的謝霆鋒和關智斌後塵，榮升「Chef Joey」拍片教煮餸？

既然這陣子各位都要多留家中，不如參考一下祖兒煮過的8個早餐，保證連新手都做到，不知道又能否給Home Office的你一點靈感？

早餐一：17/3｜班戟

祖兒早上6:30就起身整Pancake做早餐，超用心拍了第一集《祖餐》，50秒短片已紀錄了詳細步驟，只需3種材料就整到！儘管她笑言：「一隻手揸機一隻手煮嘢食不容易。」但出到來效果相當不錯，難怪不少粉絲問她是否準備做YouTuber了。

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早餐二：18/3｜牛油果雞蛋多士、芝士奄列

祖兒自爆很喜歡食牛油果，可惜買回來的牛油果總是太生，遲遲未食得，當切開牛油果時她更笑言：「仲係硬過我條命！」使熱心網民紛紛分享催熟牛油果的方法。由於她做的早餐好大份，好友張敬軒取笑她說：「你係肥國人，肥祖兒。」

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早餐三：20/3｜紅綠燈撈素麵

今次輪到煮麵，究竟何謂「紅綠燈」？看下去自有分曉。祖兒不諱言受到粉絲鼓勵後，更積極拍「祖餐」片：「見到大家對我嘅早餐好有期望，我都希望同大家一齊培養良好的習慣，閒來練習下廚藝同剪片，同大家分享一下都幾有趣。」殊不知她講完就立即戴頭盔，補多句：「不過又咁講，睇吓我可以維持幾耐。」事實上，第三天祖兒廚藝似乎有所精進，當網友問起她為何要加某種材料時，還解釋得有紋有路！

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早餐四：21/3｜牛油果煙三文魚Bagel

祖兒形容是日主題為「勵志」，因為本想煮Egg benedict的她，竟大懵得將Muffin與Bagel撈亂，令弟弟買錯食材，祖兒直呼：「我好蠢呀！」最後她還是將錯就錯，自言：「炮製出一份令人重新振作嘅祖餐，過程非常勵志！」而今集的早餐似乎有Cafe級水準，終於獲經理人霍汶希（Mani）認可，稱讚：「咁多日嘅早餐好似今日最好味。」

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早餐五：23/3｜Egg benedict

前一日無法煮到Egg benedict，今日再接再勵，終於萬事俱備，在粉絲提點之下，叫助手在超市雪櫃找到English Muffin。但祖兒親身煮過Egg benedict之後，竟然說：「實在太太太恐怖啦！」原因與醬汁有關，還向好友表示：「以後都唔食啊！」究竟點解？

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早餐六：24/3｜生果牛奶麥皮、滾水蛋

早一日的Egg benedict原來為祖兒弱小心靈帶來打擊，挫敗感驅使她決定一切從簡，簡單沖個零失敗的牛奶麥皮，更附上由容媽媽傳授，近年已買少見少的茶記熱飲「滾水蛋」，片尾加插NG片段，氹得網友好開心。

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早餐七：25/3｜雲吞水餃KiKi麵

不知不覺，祖兒的居家隔離期已去到最後一天，但「祖餐」環節才去到第7集，她收到Mani送的「物資」，就是自己包的雲吞和水餃，立即用來煮麵。今集她還隔空向舒淇喊話，何解舒淇又關早餐事？

以為這個「特備節目」要隨隔離期而終結，祖兒卻向粉絲說：「雖然我隔離嘅14日快將完結，但係為了保護自己保護別人，容祖祖都覺得一啲都唔能夠鬆懈，如非必要，留喺屋企係最安全最能夠保護到自己嘅方法。」她承諾還會繼續自拍煮早餐！

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早餐八：26/3｜台式蛋餅

祖兒實在是不能沒有蛋，所以第八日她就參考了網民提議，炮製一個台灣人常吃的早餐——蛋餅，見平時早餐店店員三兩下手勢就完成，以為好簡單，但過程中祖兒居然嗌晒救命，好彩最後力保不失！而網友問她索取詳細食譜分量，祖兒都有回覆。

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早餐九：27/3｜牛油果蛋沙律麵包

隔離期已經結束，祖兒並沒有上載最新一集祖餐，只貼上這塊多士，開Post說：「是日早餐休息一天，金鳳代勞。#膊頭好痛呀」其實前一天祖兒已透露過，自從在歐洲回港後，膊頭痛得要命，完全不能側睡，就連舉手穿衣都會痛，所以隔離完最想去睇醫生，相信各位歌迷都一定會體諒！

由於祖兒有傷在身，第9天的祖餐，由容媽媽製作。（Instagram：yungchoyee）

早餐十：28/3｜煎雙蛋

一向鐵人般的祖兒的確厲害，肩傷稍作休息後，隔了一天又堅持煮早餐，她說要示範煮自己最拿手的早餐，毫無懸念，又是蛋！雖然祖兒今年即將步入40歲，但依然童心未泯，煎出來的蛋也可愛過人。大家有沒有發現，連她的髮夾都是煎蛋？肯定有襯過！

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大家睇完以上多款早餐，最想試的又是哪一款？原本祖兒講過，「祖餐」系列有14集，即使在打後日子，也會不定期煮早餐，滿足大家心願。現時還有幾集未找數，如果大家想睇她繼續示範、繼續擺烏龍，不妨留言跟容祖兒講講想看她煮甚麼早餐啊！