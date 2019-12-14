【飲食熱話】網民：台灣早餐店文化正　12款必吃台式早餐(附食譜)

教煮
撰文：
最後更新日期：

台灣有多個夜市外，同時亦有多間早餐店！台灣早餐店一早已經享負盛名，每一個去台灣旅遊的人也會將有名的早餐店加入行程中，務求吃到一個台式早餐，有時候更會遇上在早餐時段便售完的情況。你到台灣又會吃什麼類型的早餐？

台灣藝人盧廣仲曾經作過一首歌歌頌台灣早餐店的美，的而且確早餐是三餐之中最重要的一餐，所以台灣人有各式各樣的早餐配搭可以選擇。有時間的可以弄來吃，趕時間的亦可以外帶。近日有網民在連登討論區有人開Post討論「發國台灣嘅『早餐店文化』真是很正」，而引來一眾網民討論台灣的早餐店，記者先盤點了12款台灣早餐店必吃食品。

1. 蛋餅

說到台灣早餐第一款當然是蛋餅！在蛋餅皮裡面包上自己想吃的料，如粟米、芝士、火腿、肉鬆等。

+7
+6
+5

開Post的樓主一開始post了數張在台灣旅遊時吃的早餐，稱「平有平食，貴有貴食。選擇多，風格多」，引來一眾網民討論台灣早餐跟香港早餐的分別。

按圖看網民對於港台早餐看法：

+6
+5
+4
【飲食熱話】大快活重量級早餐網民激讚：阿活糧尾恩物(附卡路里)

想吃台灣早餐不一定要飛過去才可以吃，自己整也一樣可以品嘗到台灣早餐之美！以下５個食譜都是經典款式而且簡單易整！

【蛋餅食譜】餃子皮蛋餅簡單版　免搓皮懶人方法快夾妥

餃子皮蛋餅食譜

【素食食譜】芋泥肉鬆吐司簡單易做　台式爆餡滋味自製打卡美食

芋泥肉鬆吐司食譜

【蔥油餅食譜】免搓免發善用餃子皮　懶人新發明成網紅美食！

蔥油餅食譜

【三文治食譜】人氣歌謠三文治不用排隊3小時！3重滋味超過癮

人氣歌謠三文治食譜

【豆漿食譜】15分鐘自製香滑低糖豆漿　剩餘豆渣循環再用敷面嫩膚

低糖豆漿食譜

【飲食熱話】煮蛋神器輕鬆煮出免剝殼烚蛋流心蛋　懶人專用！
【飲食熱話】白灼生菜上枱竟然見到....網友：以為羽衣甘藍雙併！
【飲食熱話】秋刀魚正確食法　日本網民示範15秒取出原條魚骨！
【飲食熱話】網民叫外賣焗飯飯餸分開上？餐廳侍應竟然咁回應...
【飲食熱話】創意發明牛油果漿糊筆省時方便　自己DIY得唔得？
【飲食熱話】吞拿魚飛碟無餡得麵包！網民解釋創意無窮（附食譜）
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。