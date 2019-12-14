【飲食熱話】網民：台灣早餐店文化正　12款必吃台式早餐(附食譜)

台灣有多個夜市外，同時亦有多間早餐店！台灣早餐店一早已經享負盛名，每一個去台灣旅遊的人也會將有名的早餐店加入行程中，務求吃到一個台式早餐，有時候更會遇上在早餐時段便售完的情況。你到台灣又會吃什麼類型的早餐？

台灣藝人盧廣仲曾經作過一首歌歌頌台灣早餐店的美，的而且確早餐是三餐之中最重要的一餐，所以台灣人有各式各樣的早餐配搭可以選擇。有時間的可以弄來吃，趕時間的亦可以外帶。近日有網民在連登討論區有人開Post討論「發國台灣嘅『早餐店文化』真是很正」，而引來一眾網民討論台灣的早餐店，記者先盤點了12款台灣早餐店必吃食品。

1. 蛋餅

說到台灣早餐第一款當然是蛋餅！在蛋餅皮裡面包上自己想吃的料，如粟米、芝士、火腿、肉鬆等。

+ 7 + 6 + 5

開Post的樓主一開始post了數張在台灣旅遊時吃的早餐，稱「平有平食，貴有貴食。選擇多，風格多」，引來一眾網民討論台灣早餐跟香港早餐的分別。

按圖看網民對於港台早餐看法：

+ 6 + 5 + 4

想吃台灣早餐不一定要飛過去才可以吃，自己整也一樣可以品嘗到台灣早餐之美！以下５個食譜都是經典款式而且簡單易整！

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