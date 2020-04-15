【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯特製羊架鹹蛋公仔麵　加一種調味更邪惡

ViuTV節目《晚吹空肚講宵夜》經常為觀眾介紹不同種類的宵夜選擇，除了有堂食之選，還介紹簡單宵夜食譜，止口痕之餘，步驟亦方便快手。這個系列有身兼舞台劇演員及食譜作家的梁祖堯坐鎮，親自示範各種自家製宵夜，早前的啤酒焦糖雞翼尖、炸雞煲仔飯等皆大受歡迎。而最新一集，梁祖堯就炮製了羊架鹹蛋公仔麵，別以為煮羊架很高難度，原來好簡單，食落夠香又唔羶，難怪網民說：「肥死都要食！」

一個人在家食宵夜會吃甚麼？最頹的恐怕就是公仔麵了，有閒情就最多煎隻蛋、加幾粒丸吧，不過梁祖堯居然會用羊架配公仔麵，配上咖喱湯粉、鹹蛋黃等等，出來的效果是神級美味。看完他處理羊架和辟羶味的小技巧，不禁驚嘆：「咦，原來如此簡單？」

羊架公仔麵是簡單又奢華的宵夜，加鹹蛋已經夠滋味，再配咖喱粉又是如何？（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇梁祖堯示範的「羊架鹹蛋公仔麵」材料、做法和貼士：

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梁祖堯為此宵夜命名「肥死都抵羊架麵」，他直言本來想用半磚牛油，但想想還是覺得太膩，於是減少用量。他又表示曾聽說過羊肉很容易消化，因此吃完宵夜再去睡覺，也不會對腸胃構成太大負擔。另一位主持蔡瀚億（BabyJohn）謂：「如果是我，未必會加這麼多咖喱粉，有點蓋過了牛油香氣。」不過女主持陳俞希（Hailey）卻說：「加咖喱粉反而提升了它的味道，比單吃羊架更好味。如果有人怕羊架的血水，這個咖喱粉其實可以辟味！」而網友雖然未食到，但似乎都對此宵夜流晒口水。

請按下圖睇主持人的詳細評價和網友留言：

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除了梁祖堯煮的羊架鹹蛋公仔麵，以下再為各位「鹹蛋控」推薦兩個鹹蛋小食，同樣很適合在宵夜時段，一邊煲劇一邊慢慢歎！

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