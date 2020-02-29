【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯特製惹味啤酒雞翼尖　啖啖吮出焦糖甜香

ViuTV節目《空肚講宵夜》經常為觀眾介紹不同種類的宵夜選擇，每次夜晚11點半才播放，看得人口水直流，不禁慨嘆「為何深夜總是餓？」幸好，節目除了推薦外出用餐的宵夜外，亦有由嘉賓親自示範的簡單宵夜食譜，讓觀眾睇完之後立即照辦煮碗煮來吃，如早前一集，梁祖堯就炮製啤酒焦糖雞翼尖，簡單一會就煮好，味道媲美瑞士雞翼，更適合邊煲劇邊食！

不知道大家愛吃甚麼類型的宵夜？車仔麵又會是你的選擇嗎？早前的一集《晚吹 - 空肚講宵夜》就以車仔麵為主題，主持人梁祖堯、蔡瀚億（BabyJohn）和陳俞希（Hailey）不但品評了幾碗馳名車仔麵，素來廚藝了得的梁祖堯更即席示範自己的心水車仔麵小食——雞翼尖。

一講到雞翼尖，大家可能即時想到元朗某間糖水店的蒜辣雞翼尖，但區外人下下走入「大西北」也不是辦法，加上近月「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）肆虐，很多食肆和商店都提早關門，要吃宵夜就沒以前那麼容易了，那不如就跟梁祖堯的方法，煮個惹味宵夜？這個啤酒焦糖雞翼尖，比起其他滷雞翼慳時間得多。

請按下圖睇梁祖堯示範的「啤酒焦糖雞翼尖」做法：

雖然烹調時間短，但啤酒焦糖雞翼尖色水很夠。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

+ 4 + 3 + 2

梁祖堯指這個做法是高雄人煮滷水的做法，並表示：「平時煮滷水都會落糖，但係呢個高雄煮法，就係將啲糖炒到變焦糖先，然後先落油、葱、蒜、薑，再爆香啲雞翼，加酒加豉油，咁就係呢個味喇！」輪到BabyJohn和Hailey試食的時候，Hailey很驚訝為何只煮了一會兒已如此入味，吃起來像蜜糖燒雞翼，比平時在外面買的雞翼尖更好味；而BabyJohn則說，可能因為啤酒的酒精已在煮雞翼的過程中揮發掉，所以雞翼夠晒甜，甜度媲美瑞士雞翼。

一煮完，梁祖堯便即場試試自己的手勢。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

BabyJohn（左）試食後，就說雖然味道都夠，但相信隔一晚夜會更入味，他直言：「如果依兜嘢再擺隔夜，佢會好好味，因為個味會滲埋入去，佢依家呢出面就好好味喇，未滲到入去啫，但係個汁調得好好！」不過Hailey就覺得其實已經夠味。

不知道大家又會不會想趁今晚試試這個帶有焦糖香的啤酒雞翼尖呢？除了這種製法外，以下亦推薦三個相似的雞翼食譜，一個是「花雕蒜香雞翼尖」，讓大家不用山長水遠入元朗都食到有蒜香辣汁的雞翼，慢慢吮個夠；而另一個則是黑啤雞翼，做法比梁祖堯的啤酒雞翼尖稍為複雜，但黑啤的麥香帶甘，適合不喜歡太甜的讀者。最後，就是「瑞士雞翼」，如果你喜歡滷水或是甜甜的味道，這款就絕對啱你口味。

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資料來源：《晚吹 - 空肚講宵夜》