惠英紅保養法│美白保濕抗皺面膜只$5　美容神器外敷內服助補鈣

惠英紅（小紅姐）在小紅書分享她的獨門美白及保濕秘方，很簡單！用豆腐變面膜，15分鐘變白滑，還可令曬黑了的皮膚在幾日後更快變回原型。豆腐成為天然的美容神器，可外敷也可內服，炮製成五花八門的美食，常見的8大豆腐種類，到底有甚麼不一樣？

豆腐可炮製成五花八門的美食，也可以成為天然的美容神器。（尹嘉蔚攝）

小紅姐分享幾十年來保持青春的日常保養法，全靠無添加面膜給皮膚吸收營養，用天然食材，既便宜又好用，譬如只花$5的硬豆腐，影后近乎素顏上陣，親自示範將硬豆腐（布包豆腐）碎成豆腐泥，均勻塗在臉上成「豆腐mask」，過程看來頗為有趣，小紅姐自己也說是「很搞笑的，第一次拍視頻分享美容方法，勿見笑。」她說要記得將豆腐mask塗在唇上及嘴巴四周，有助抗皺、保濕。另外，還有雙手，女生的手很重要，用完豆腐mask助雙手白白滑滑。

小紅姐近乎素顏上陣親自示範豆腐美白mask，按圖睇她示範及想美白、美肌的重點︰

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小紅姐的豆腐mask用的是布包豆腐，是硬豆腐的一種。豆腐種類千奇百樣，到底有甚麼差別？其實，豆腐的製作過程大致相約，差異在於加入的凝固劑和原料，豆腐的凝固劑常見有食用石膏（硫酸鈣）、鹽滷（氯化鎂）、葡萄糖酸內酯，不同的凝固劑及豆漿的濃度會製作出不同質感的豆腐，較淡的會製成嫩豆腐，較濃的就變成板豆腐。口感各異，以至鈣含量亦各異。

按圖認識常見的8大豆腐種類，你能分清嗎？

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絹豆腐嫩豆腐無助補鈣

豆腐蘊含的鈣質，並非每款豆腐也一樣，例如絹豆腐，是熟豆漿過濾成豆渣，再加入葡萄糖內脂凝固劑而成，豆漿的鈣含量很低，不能補鈣。用石膏凝固的豆腐的鈣含量才高，為嫩豆腐的10 倍以上，源於石膏內的硫酸鈣（鹽湖或潟湖的沉積物）。

按圖了解豆腐主要的3大營養及對身體的好處︰

豆腐是傳統食物，不論蒸、煎、饟豆腐、火鍋也見到它的蹤影。（營養生Negimen提供）

如何鑒別靚豆腐？

按圖有詳解︰

如何正確保存豆腐？

請按圖了解︰

參考資料︰健康2.0/好食課