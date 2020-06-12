【揀榴槤貼士】厚肉薄殼必睇榴槤刺　「貓山皇」認住底部星標誌

揀美味的榴槤有3大貼士，認清5個品種，用目測即知是否「貓山皇」，榴槤熱量「爆燈」卻仍有它的優點，7大有利健康的好處，包括助眠及提升性能力。

夏天是榴槤「晒冷」的時候，果欄及超市堆起了榴槤陣，還有一包包已拆好的榴槤肉給保鮮紙重重圍封，深怕強烈氣味洩漏。榴槤，被譽為「果王」，卻讓人有愛、有恨，它的「重口味」惹來不少矛盾及爭議。兩陣對立，喜歡它的人覺得「極香」！厭惡它的人覺得「好臭」！



攝影︰鄧倩瑩

鑒別美味榴槤3大要訣，成熟度高，薄殼多肉如何揀？（鄧倩瑩攝）

鑒別美味榴槤3大要訣 榴槤刺原來是重點

「榴槤迷」還是忠於自己感受，一到榴槤旺季隨即眉飛色舞，雀躍買榴槤、揀榴槤，不過榴槤的售價不算便宜，鑒別美味的榴槤，成熟度高，薄殼多肉如何揀？看清3大要訣可免中伏︰1.看榴槤刺、2.看果殼形狀、3.看榴槤底。尤其是馬來西亞的名種榴槤「貓山皇」有非常標誌性的特徵，認清楚可免被狡猾商人欺騙，以其他品種冒充貓山皇。

按圖參考3招揀中美味、多肉和口感軟綿的靚榴槤 及 認清真正的貓山皇︰

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此外，水果店內行人鑒定榴槤成熟度是否夠高可出售時，會搖動或用刀拍榴槤。全熟的榴槤在搖動時會感到果肉震動，拍打時可聽見清脆的聲音。

榴槤殼是寶，可降榴槤肉的燥。（尹嘉蔚攝）

榴槤在中醫角度上理解為「濕熱」水果，糖分高；濕度高，脾臟功能不佳的人士要慎吃。因榴槤性熱，有助活血散寒、緩解痛經、促進體溫上升，但熱性的水果，多吃會讓人易「上火」，容易變得燥熱。利用榴槤殼裝水飲能有助降火、降燥，精華是果殼內白色的瓤，因此喝「榴槤殼水」時必要吃下白色的瓤才有用，有利解燥。

吃榴槤後如何解燥？

按圖了解喝「榴槤殼水」解燥的簡易示範︰

吃榴槤如品咖啡榴槤6品種榴槤「初哥」也能嚐

如何以目測及味道上分辨榴槤品種？以下有5款榴槤，分別是「紅肉、金包、紅蝦、XO、貓山皇」，榴槤「初哥」應該由味輕至味重，循序漸進學品嚐榴槤的「重口味」，但哪一種適合入門新手？至於鍾愛榴槤的人，特別在馬來西亞，當地人品嚐榴槤有三個階段，由「甜」至「苦」，從中亦窺見吃榴槤如同品咖啡一樣非常講究。

請點擊認識6款榴槤品種，你最愛哪一款？

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榴槤有豐富營養但熱量高，有利健康的7大好處，包括抗憂及助眠。（Jim Teo／Unsplash）

榴槤7大好處有利健康 抗憂助眠提升性能力

吃榴槤會有很強的飽足感，因為它的碳水化合物成分很高。據美國農業部（USDA）的資料，若1瓣榴槤有243克，所含的碳水化合物約有66克，接近成人每天所需攝取量的30%（以1天225克碳水化合物計算）。榴槤熱量亦很高，1瓣（243克）的榴槤已有357千卡，如果吃6瓣，熱量攝取便飆破2,000千卡。

榴槤熱量雖高，但它本身亦有豐富營養，某程度上對健康也有貢獻。譬如有助抗氧化，助抗憂、助眠、補血及提升性能力。

按圖了解榴槤的7大好處︰

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