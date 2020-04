【榴槤營養】果王治便秘抗老化　科學家還發現一項新奇功能！

榴槤強烈的氣味有人喜歡、卻也讓有些人避之惟恐不及,不過這個喜好非常兩極化的水果,科學家才不管你喜不喜歡,還賦予了它一個很酷的新功能:「充電」!榴槤怎麼可以充電?聽起來似乎超過我們能夠想像的範疇!不過,科學家真的把它做出來了!

能源危機到來!必須開發高效率儲能裝置

隨著地球人口快速增加、工業化快速發展,帶來的後果卻是讓地球面臨「化石燃料」即將枯竭的能源挑戰,因此開發出高效率的儲能裝置變得非常重要!而「超級電容器」因為比傳統電容器有更優異的充放電效率、使用壽命、續航力等優點,是一種重要且極具潛力的儲能裝置,已廣泛應用於電子產品、工業設備、交通設施等等之中。一些碳材料由於其優異的熱穩定性、化學穩定性,已被用來作為高性能的「超級電容器」的電極,例如:活性碳、納米碳管、石墨烯。

榴槤怎麼可以充電?聽起來似乎超過我們能夠想像的範疇!不過,科學家真的把它做出來了!(Gliezl Bancal/Unsplash)

廢棄物再利用!開發低成本的超級電容器為必要!

開發出成本低、可持續生產的電極材料是最重要的課題,因此有科學家考慮了成本較低的有機廢棄物,近年來也開始出現以柚子皮、奇異果皮、甘蔗渣等水果廢棄物作為碳材料來源來生產超級電容器電極的研究。

榴槤、大樹菠蘿真的能充電?(點擊下圖看清研究!)

低成本、天然來源的生物廢棄物,除了可以作為超級電容器的電極材料,同時也可將廢棄物增值、減少環境污染,是將化石燃料轉化為能源的方法。或許未來,從手機、電動汽車到便攜式醫療設備的電池或許會是由榴槤、大樹菠蘿的廢棄物所製成的?將環保與能源發電結合的一天令人期待!

