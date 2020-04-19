【榴槤營養】果王治便秘抗老化　科學家還發現一項新奇功能！

榴槤強烈的氣味有人喜歡、卻也讓有些人避之惟恐不及，不過這個喜好非常兩極化的水果，科學家才不管你喜不喜歡，還賦予了它一個很酷的新功能：「充電」！榴槤怎麼可以充電？聽起來似乎超過我們能夠想像的範疇！不過，科學家真的把它做出來了！

能源危機到來！必須開發高效率儲能裝置

隨著地球人口快速增加、工業化快速發展，帶來的後果卻是讓地球面臨「化石燃料」即將枯竭的能源挑戰，因此開發出高效率的儲能裝置變得非常重要！而「超級電容器」因為比傳統電容器有更優異的充放電效率、使用壽命、續航力等優點，是一種重要且極具潛力的儲能裝置，已廣泛應用於電子產品、工業設備、交通設施等等之中。一些碳材料由於其優異的熱穩定性、化學穩定性，已被用來作為高性能的「超級電容器」的電極，例如：活性碳、納米碳管、石墨烯。

榴槤怎麼可以充電？聽起來似乎超過我們能夠想像的範疇！不過，科學家真的把它做出來了！（Gliezl Bancal／Unsplash）

廢棄物再利用！開發低成本的超級電容器為必要！

開發出成本低、可持續生產的電極材料是最重要的課題，因此有科學家考慮了成本較低的有機廢棄物，近年來也開始出現以柚子皮、奇異果皮、甘蔗渣等水果廢棄物作為碳材料來源來生產超級電容器電極的研究。

榴槤、大樹菠蘿真的能充電？（點擊下圖看清研究！）

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低成本、天然來源的生物廢棄物，除了可以作為超級電容器的電極材料，同時也可將廢棄物增值、減少環境污染，是將化石燃料轉化為能源的方法。或許未來，從手機、電動汽車到便攜式醫療設備的電池或許會是由榴槤、大樹菠蘿的廢棄物所製成的？將環保與能源發電結合的一天令人期待！

參考資料：

1. Aerogel from fruit biowaste produces ultracapacitors with high energy density and stability

2. 同步輻射：超級電池超級能耐

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：黑科技讓你意想不到！榴槤除了臭，居然還能拿來充電？】