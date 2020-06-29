【點心放題】$68任食55款點心花膠乳鴿　附熱量表小心爆標！

疫情放緩，本港已連續逾兩星期（截至6月29日）沒本地新增個案，限聚令放寛，半年的等待，終於解禁！可和親友到酒樓圍桌共聚，吃個痛快！面對久違了的點心蒸籠，無論蝦餃、燒賣、叉燒包，樣樣都想食？55款點心小菜任點任食，還有花膠、龍蝦、乳鴿回本之選，只需$68！小心樂極忘形，吸取過多熱量，現提供12款常吃點心卡路里及鈉含量給你參考，精明選擇。

以一個午飯的價錢，可以任點任食點心小菜。（店舖提供）

本來只能吃個午市套餐的價錢$68，現在可以任點任食點心小菜，其實已經很吸引，誰知還有終極大賞——花膠，雖然是濃雞湯花膠米線，但原價也每碗$88；龍蝦，雖是鮮茄龍蝦湯粒粒泡飯，原價也每窩$168、紅燒乳鴿也$88隻呀！但就只怕時間不足，一個小時的午飯時間，夠竟可以吃得幾多？神燈海鮮酒家推出午餐放題，即使不能試勻55款美食，只吃個濃雞湯花膠米線已經回本了！

回本之選1：濃雞湯花膠米線，原價$88/碗，單吃一碗已經回本了。(店舖提供)

按圖看清$68放題有什麼任點美食：

+ 15 + 14 + 13

神燈海鮮酒家，以江南蘇杭風，本來主打經典懷舊菜，如古法焗魚腸、即燒古法金錢雞等，又有堂燒阿拉斯加蟹甲羅燒，酒家的下層，更特設玻璃廚房，讓大家欣賞到傳統紅燒乳豬的秘製過程。而今次更首次設計多款點心及小菜，以超抵價推出，希望為香港人打氣，「同渡過冬」！

神燈海鮮酒家（店舖提供）

午市放題，還同場加映，8折試食分別以韓豬脢頭肉及美國Prime級安格斯牛小排炮製的「叉住韓豬燒」（原價$228）及「牛魔皇叉燒」（原價$268）。要試就記得留肚喇！

不過，任點任食，最容易令人失控，款款都想試想食，一不小心就熱量超標，留意以下12款熱門點心卡路里和鈉含量，作為點餐時掙扎的參考。

按圖看12款常吃點心熱量及鈉含量排名（按熱量由低至高）：

+ 8 + 7 + 6

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$68午市放題收費：

【上班食好啲】星期一至五：$68/位 (60分鐘)

提供時段：12:00-13:00 或 13:15-14:15

【加時慢慢歎】星期六、日及公眾假期：$98/位 (90分鐘)

提供時段：11:45-13:15 或 13:30-15:00

註：免收加一服務費及醬油費，茶錢每位收$10、3歲或以下免費

推出日期：7月2日至7月31日

供應時間：11:30am-3:00pm﹙最後下單：2:00pm，3:00pm前離座﹚

地址：佐敦長樂街14-20號18廣場地下及一樓神燈海鮮酒家

查詢及訂座：2866 6292