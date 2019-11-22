【台式飲品】一文看清天仁、一芳熱量　無糖微糖珍奶不等於較健康

今次特別為大家評選一下香港各大人氣台式飲品店的招牌飲品。

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一、一芳

一講到台式手搖飲料店，大家腦海裏應該浮現不同的台飲品牌，一芳也是港人常光顧的品牌之一，今天就為大家整理一芳中各款熱門飲品的熱量。

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每杯飲品均以原味全冰計算。最邪惡的飲品要數到粉圓鮮奶茶——亦是一芳最受歡迎的飲品之一，熱量是351kcal，珍珠粉圓是熱量高的原因。招牌的水果茶比奶茶熱量稍低。大杯與中杯的熱量大約相差50至200kcal。近年大家也喜歡飲品轉少糖、或半糖，分別可以減少50至100kcal的熱量。

二、天仁茗茶

每杯飲品均以原味全冰計算。最邪惡的飲品要數到珍珠奶綠——─亦是天仁茗茶最受歡迎的飲品之一，熱量比另一款珍珠鮮奶綠高了60kcal。差別在於奶品上，奶精較鮮奶高脂高熱量。

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再者，珍珠粉圓亦是珍珠奶綠較高熱量的原因。普遍添加奶精或鮮奶的飲品也較高熱量；近年大家也喜歡飲品轉少糖、或半糖，分別可以減少50至100kcal的熱量。

無糖飲品如913茶王熱量最低，只有51kcal，與珍珠奶綠相差350kcal！

三、各甜度的熱量

大家飲珍奶時喜歡什麼甜度呢？全糖大約等於十粒方糖，一粒方糖是5克糖，全糖即是有50克糖份！

以為微糖就健康一點？糖度其實相當4顆方糖，半糖5顆，少糖8顆，就算是無糖珍珠奶茶，熱量已逾560kcal。珍珠奶茶熱量和糖份都非常高，經常飲用的朋友要注意食量了。

珍珠奶茶糖度對應的熱量數字。（作者提供）

四、配料

台式飲品的配料眾多，大家平時又喜歡什麼配料？

珍珠粉圓軟綿，應該最多人選擇的配料。珍珠粉圓亦是配料中較高熱量。另一熱門配料──奶蓋，熱量逾百。加入雞蛋布丁亦是不少人的選擇，因為布丁已加入糖、蛋等製造，所以熱量亦不低，達165kcal，配上含糖飲料，糖份更高。

台式飲品的配料熱量。（作者提供）

椰果在不少包裝飲品都有出現，但椰果並非椰子的果肉，而是由椰子水加工製造，熱量接近半碗飯。仙草凍即是香港人熟悉的涼粉，熱量較低，只逾30kcal。最後就是蘆薈果粒，熱量最低，只有6kcal。

五、奶茶與水果茶之比

珍珠奶茶以鮮奶調配，熱量會較奶精低。粉圓和鮮奶是主要熱量，以每杯700毫升計算，熱量依然達357kcal，接近一碗半飯的熱量。另外粉圓對脾胃較差者來說是難消化的，經常飲用會容易消化不良。坊間鮮奶茶以全脂奶調配，每100克亦含3.7克脂肪。

水果茶主要熱量來源是當中的水果，普遍會加入百香果、蘋果、柚、橙等，熱量較鮮奶和粉圓低。水果茶中百香果是水果中含較豐富的膳食纖維，而且香味獨特，深受喜愛。最後，水果茶是零脂肪的，注重健康的你是最合適不過。以上兩者都是以無糖計算。

珍珠鮮奶茶與水果茶熱量比較。（作者提供）

六、珍珠奶茶成分拆解

珍珠粉圓由薯粉等澱粉質製造，是珍奶的主要熱量來源，150克珍珠已佔330kcal熱量。未加糖的奶茶熱量亦已接近一碗飯的熱量。

最後就是選擇喜歡的甜度。以全糖計算，熱量已有200kcal！一杯全糖的珍珠奶茶熱量高達758kcal，已等於三碗飯的熱量。

珍珠奶茶熱量來源。（作者提供）

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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