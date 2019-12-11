【米線】譚仔小食、南記配料熱量大公開　蒜泥白肉等於兩碗飯？

編按：不時頹食南記、譚仔米線加小食便覺得很滿足，原來身體吸收的熱量也很「滿足」呢！下文作者為大家分析南記、譚仔各配菜小食的熱量。

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1、譚仔小食

譚仔除了米線出名外，他們的小菜亦非常受歡迎，今天就列出幾款最多人點的小菜！

譚仔的小菜均以麻、辣、鹹為主，要造出這種味道，一定少不了辣辣油、花辣油、辣椒醬等，所以各款小食皆高鈉和高脂。

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熱量最高的是蒜泥白肉，白肉是豬腩肉製成，脂肪和肉平均分佈，再配上辣椒油，脂肪量高達40.5克，熱量已相當於兩碗飯。大蒜泥白肉熱量更高達700kcal！

其次就到口水雞翼，與土匪雞翼相比，口水雞翼由更多醬汁製成，熱量較高。皮蛋自身已含較高鈉，再配上辣汁，鈉含量已途900毫克。

以為青瓜較健康？青瓜本身是非常低熱量的食物，每100克只有11kcal，但配上辣油後，已經接近100kcal。

一碗兩餸米線大約400kcal，再配上以上其中一款小食和飲品，熱量已逾800kcal。建議少食為妙。（譚仔雲南米線FB專頁）

一碗兩餸米線大約400kcal，再配上以上其中一款小食和飲品，熱量已逾800kcal。建議少食為妙。

2、南記米線配料

本地連鎖麵店香港仔南記也是港人常光顧的食店。（香港仔南記粉麵官網）

本地連鎖麵店香港仔南記也是港人常光顧的食店，今天就為大家盤點各款配菜的資料。熱量以每份量計算，如丸類是大約三粒，肉類大約是三片。大家喜歡哪款配料呢？

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作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【南記配菜點揀好？】」和「譚仔小食大比拼？」​】

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