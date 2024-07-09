減肥食物｜減肥唔一定要戒甜！9大健康甜食護心抗氧化 減肥都食得

減肥，但又想吃些甜品小食？偶爾想給自己一個放鬆緩衝的機會，卻有罪疚感，擔心前功盡廢！要堅持低糖健康飲食，又想吃甜，其實不是沒有選擇，以下9款健康甜食，護心抗氧化，誰說減肥一定要吃得清淡？



甜點也不一定罪大惡極，但過分想吃甜，有可能是糖上癮。(louis hansel@unsplash)

長期抑制反易糖上癮

甜食，未必罪大惡極，糖衣下不一定是毒藥。假如長期抑制自己吃糖或甜點，會更容易引起反彈，令你更加渴望食糖（sweet craving）。其實不少食物，甜味天然，還有豐富營養價值，高纖高鈣、有助改善心臟健康，以下是healthline推介的9種健康甜食，可以讓你破戒一下，只要不過量，便能讓你滿足口腹之慾之餘，也不影響你的減肥大計。

9大健康甜食：

+ 21

1. 黑朱古力 護心抗氧化

黑朱古力含有70％以上的可可，是最健康的朱古力。有研究表明， 黑朱古力含有多酚這種植物化合物，可抗氧化和抗炎，有助改善心臟健康。但黑朱古力與普通朱古力一樣，糖和脂肪含量都偏高，因此最好限制食用分量，避免過量攝取。👉👉👉【黑朱古力營養】抗氧化助抑制食慾！選擇健康黑朱古力4大貼士

黑朱古力是指含70%以上的可可。（Charisse Kenion/Unsplash）

2. 能量棒 選天然成分纖維豐富

能量棒是另一選擇，但別選含人工糖如蜂蜜和楓糖漿的能量棒，用全燕麥製成並加入新鮮水果或果乾的能量棒更有營養。用全食物製成而沒有人工成分的能量棒糖份天然，而且纖維含量更高，是健康的零食。👉👉👉小心愈食愈肥 營養師教你如何挑選能量棒

宜選擇用全燕麥製成並加入新鮮水果或果乾的能量棒。（Photo ac）

3. 無糖香口膠 低卡控制飢餓感

香口膠可以控制吃糖的慾望。薄荷味香口膠雖然很甜，但卡路里含量卻最低，而且不含糖。《Appetite》的研究還發現，香口膠還可以幫助控制飢餓感，減低攝取碳水化合物的慾望。而且，飯後嚼香口膠對牙齒也有益。

4. 鮮果沙冰 連果肉同吃保纖維

水果沙冰有天然的甜味和牛奶的香味，可提供大量如纖維及鈣質等有益的營養，並令人飽腹。自製健康沙冰時，可以將果汁連同果肉一起飲用，才能保留水果原有的纖維，有助消化糖分。

水果沙冰也可以提供大量營養。(photo ac)

5. 無糖梳打 避免糖上癮

《Int J Clin Pract》研究發現，有糖梳打水可能會增加吃糖的慾望，更容易有糖上癮，但無糖梳打可以解決糖上癮的風險，同時在無需增加糖和卡路里的情況下提供甜味，是較為健康的選擇。

6. 乳酪 高鈣高蛋白含活性菌最佳

各種乳酪中最健康的選擇是含有活性菌而無糖的乳酪，而且乳酪是一種高蛋白質和高鈣的健康零食，有助控制食慾。食用高蛋白的希臘乳酪作為下午茶可降低飢餓感和食慾，達到減肥的效果。👉👉👉自製乳酪｜做法超簡單1個袋代替發酵機？多張紙希臘乳酪都整到！

7. 水果 抗炎抗氧化首選莓果

水果含天然果糖及許多有益的植物化合物和纖維，可讓身體修復並保持健康，還可抗炎、抗氧化，有助減少心臟病和糖尿病等風險。芒果、提子糖分含量較高，可選擇糖分較低的莓果。

芒果糖分較高，可解決對糖的渴望。（Avinash Kumar/Unsplash）

8. 番薯 增飽腹感防消化不良

番薯含鉀、維他命A、C、甘藷等碳水化合物源，可以增加卡路里和糖分的攝取，增飽腹感，也解決對糖分的渴望，避免單吃糖會消化不良。

堅果含豐富不飽和脂肪酸、蛋白質、維他命、纖維等，但熱量也高，不宜攝取太多。（VCG）

9. 堅果 健康脂肪降糖尿風險

堅果含有健康不飽和脂肪、蛋白質、纖維和植物化合物，可改善心臟病和減糖尿病的風險。選擇不同種類的堅果可以提供各種不同的營養。但是，混合口味一般含有很高卡路里，因此不應攝取太多。

資料參考：healthline