【減肥】戒高油高糖都無效？認清6大減重飲食原則樽頸位要多食...

為了重拾窈窕體態，好不容易下定決心改吃原型食物以避開加工食品的高油、高糖陷阱，但為何體重仍不見起色？嘔爸變歐爸健身團團長洪凌婉教練叮嚀，除了改變飲食型態之外，日常烹調方式、進食時間、營養攝取比例都是健康減重必知要點，提醒有心減重者一定要掌握正確的飲食知識，才能事半功倍重返健康體態。

肥胖是眾多慢性疾病、心血管問題、甚至癌症的高風險因子，因此，減重不只是為了外觀好看，更是為了維持個人健康！洪凌婉教練表示，曾遇到有心減重的學員灰心反應，「明明已經那麼注意飲食內容，平常都挑原型食物來吃，為什麼還是瘦不下來？」洪教練表示，減重期間其實是檢視自我飲食習慣的好時機，選對食物型態只是眾多環節之一，若能掌握正確的減重飲食觀念，不僅能明顯反映在體重數字上，且精神與健康狀態也會大幅提升！

減重飲食怎麼吃？（點擊下圖看清！）

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然而，減重到了某個程度一定會出現瓶頸，感覺再怎麼控制飲食攝取體重仍是聞風不動，這時該怎麼辦呢？洪凌婉教練說明，減重瓶頸期最重要的關鍵就是「堅持下去」，減重初期通常會先以「減脂」為目標，遇到瓶頸時則改為努力「增肌」，藉由增加運動量與優質蛋白質攝取，幫助身體增加肌肉量、提升基礎代謝率，加上持續維持良好的飲食習慣，在熱量控制、代謝增加的情況下，體重自然能突破瓶頸、重返健康體態！

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