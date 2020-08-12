【飲食熱話】朱古力漢堡、草莓牛奶臭豆腐……奇趣口味挑戰味蕾極限

台灣漢堡王（Burger King）確定將於在台南開店，此次重返還加碼推出了「朱古力華堡」，特別的組合也引起了網路熱議。其實像朱古力、士多啤梨、臭豆腐這些食物單獨看很正常，可是搭在一起就像要挑戰大家的「味蕾極限」，今天就來看看到底有哪些超獵奇的「美食組合」吧。

奇趣口味食物（點擊下圖看清！）

1. 朱古力華堡：為台南量身打造的限定漢堡

漢堡王（Burger King）台南店將於9月初開幕，此次回歸推出的「朱古力華堡」使用的是HERSHEY的朱古力醬，味道上將火烤牛肉的香氣結合朱古力的甜蜜，就是為了打造出台南人專屬的限定漢堡，特殊的口味一發表讓台南店還沒開幕就已經「獨步全球」。

2. 士多啤梨牛奶臭豆腐：地表最強的28種臭豆腐吃法

這家位於台中清水的「來來創意臭豆腐」標榜的就是「創意」，曾經出過28種臭豆腐的吃法。其中特別的像是士多啤梨牛奶臭豆腐，就是將一般的臭豆腐淋上士多啤梨醬和煉奶，此外還有番茄熱情果、魷魚等等口味的臭豆腐，百變的配料只有想不到沒有吃不到。

點擊下圖看更多創意口味臭豆腐！

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3. 醬油雪糕：沒加豆瓣醬我可是不吃的喔

台灣屏東的「豆油伯純釀醬油」所販售的醬油雪糕相當特別，它的基底是用黑豆或黃豆做成的豆漿雪糕，再淋上1種由顧客挑選好的醬油，獨特的食法也更凸出醬油的回甘滋味。此外，店內有時候也會提供加上豆瓣醬的吃法，因為口味特別又涮嘴，是許多客人推薦的美味商品。

4. OREO蛋餅：轉一轉，舔一舔，放蛋餅？

這家「小時候蛋餅」在台中已經開業多年，是當地相當有人氣的的早餐店，其中獨創的OREO蛋餅是將Q彈的蛋餅配酥脆的餅乾組合在一起，最後灑上焦糖醬以及朱古力米，鹹甜的口味相當特別。建議食用時要點無糖的飲料，和蛋餅搭配在一起才不會太甜。

OREO蛋餅（IG@eat_sweetie）

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