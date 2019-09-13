【飲食熱話】創意發明牛油果漿糊筆省時方便　自己DIY得唔得？

食餅乾、食多士，當然要搽醬啦，通常都是用餐刀將果醬等塗在食材上，但早前就有一位美國人發明了懶人專用的「牛油果醬漿糊筆」，只需擰兩擰，即可搽在麵包上，又不怕弄髒雙手。

其實早在幾年前已有人發明了名為「Butter Boss」的牛油筆，外形像漿糊筆一樣，不過並非圓筒形，而是四四方方的長條狀。只要轉兩轉底部，牛油就會退出來，既似漿糊筆又似潤唇膏。直至今年，日本的「KOKUBO小久保工業所」再發明改良版牛油筆，簡單組裝就用得，且用途廣泛，除了搽多士，煎食物時也能塗在鑊上，此後也吸引了不少網民自己D.I.Y.牛油漿糊筆，只需洗淨用完的漿糊筆，加熱牛油至溶解，再倒入漿糊筆裡，冷藏至凝固就能使用。

4年前的"Butter Boss"，當時曾在Kickstarter上集資。（圖片來源：The Butter Boss™）

單是牛油似乎已滿足不了大家，月前出名發明無聊產品的”Unnecessary Inventions”就介紹了一種全新產品，原理差不多，卻換上了人氣不低的牛油果醬，命名為”Avocado Stick”。發明者Matt Benedetto形容說：「每個千禧世代的人都愛牛油果多士。」其facebook短片已有過千萬人觀看過，足見大家對牛油果的狂熱。請按下圖睇更多產品介紹：

產品在網絡有超高的談論度，很多牛油果迷都急不及待要買，直指省時又方便，可是也有一些人說：「雖然我都喜歡牛油果，但這支Avocado Stick我不能接受，感覺很不衛生，而且始終不及新鮮牛油果吸引。」

但你喜歡又好、不喜歡又好，其發明家Matt Benedetto已指出，這個產品不是真的，亦並沒有推出市面。他還帶點嘲諷地說：「真的很喜歡你們，永遠都不肯望多兩秒去求證一下我們的發明真偽……」有記者就曾問他，既然牛油果棒如似大受歡迎，何不索性付諸實行，他卻回答：「說實話，的確有個葡萄牙農場負責人聯絡我想洽談合作，但我不覺得太可行，看著牛油果醬逐漸變黑，你還能接受嗎？」

想像牛油果變黑，實在有點倒胃口，其實除了靠這支牛油果棒，自己製作牛油果醬根本一點都不難，筆者久不久就會整一次，酸酸瞇瞇很開胃，點Nachos、整小食、夾墨西哥卷都用得著。請按下圖睇牛油果醬製作步驟：

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以下有幾個食譜都運用了這牛油果醬，各位不妨參考，你會發現原來它很百搭。

【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養 簡單自製牛油果醬

【牛油果食譜】牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！

資料來源：KOKUBO SHOP、《Food and Wine》、Unnecessary Inventions