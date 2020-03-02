【飲食熱話】豉汁炒橙皮原來係賀年菜？阿媽創意料理大賽作品巡禮

最窩心的飯菜，你認為是什麼？曾經進佔網民心中「一世吃不厭的食物」的第5位便是媽媽的飯菜，網民指當中的溫暖及親切是無與倫比的。雖然並不是家中的每一位母親都擁有一手好廚藝，但她們的創意能力也不容忽視，有時候味道更比想像中好。

媽媽的暗黑創意料理一向都有捧場客，每次當有人在討論區發文，都引來一班網民熱烈討論。近日在討論區上，有位網民發文「第十屆高登仔老母創意料理大賽」，拋磚引玉看看其他網民家中有沒有創意料理。不過今次的創意料理已經不只局限於出至媽媽手下，家中的工人姐姐亦參選當中！

樓主打頭陣的第一味是燒賣蒸肉餅，他稱自己媽媽並沒有什麼「創意」料理，上圖的是出自別人的工人姐姐。（網上截圖）

本來看到帖文中的頭1個菜，雖然外貌不好但未至於惡劣，感覺吃完燒賣蒸肉餅會比較飽滯。但往後看，實在有點倒胃兼令人感覺料理真的富含創意及個人特色！亦有網民看到最後，認為自己的料理也並非想像中般的差。

按圖看其他「阿媽創意料理」：

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30分鐘簡易家常菜！

不一定餐餐都吃創意料理，有時候簡單的家常菜更令人唾涎欲滴，以下推介幾個食譜連結，30分鐘便有住家飯菜，進取些更可以選擇三餸一湯！

按圖看以上家常菜圖片參考：