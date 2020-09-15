【雲朵麵包食譜】網紅免發酵麵包棉花糖般輕柔　摸得到的白雲烏雲

中美在貿易及政治上角力爭競，繼「華為」後，「TikTok」也成為耳熟能詳的名字。TikTok是海外版的「抖音」，是短影音社交應用程式，當中不乏發現網紅食譜席捲全球，譬如之前風靡一時的「400次咖啡」，到「Pancake Cereal」再到「雲朵麵包」，網民對簡單、夢幻及輕飄飄的食物彷彿樂此不疲。

雲朵麵包為網紅免發酵麵包，如棉花糖輕柔頗為誘人。

TikTok、抖音及小紅書上曾一度被「雲朵麵包」洗版，雲朵麵包也被叫作雲麵包、Cloud Bread或雲朵蛋糕。這個免發酵的蓬鬆「麵包」，在撕開兩邊時發出如「爆炸糖」的空氣爆炸聲，儼如耳朵「懷孕」讓人舒服，很有治癒感。尤其是撕開「烏雲」般的雲朵麵包，猶如拆破陰霾與煩惱，更叫人舒心。

撕開雲朵麵包時發出的空氣爆炸聲，讓人舒服，很有治癒感。

雲朵麵包只用到3或4樣材料便做到，做「白雲」基本上用蛋白、砂糖及粟粉，檸檬汁不是必要，只為減輕一點蛋腥味而加。做「烏雲」便摻入竹炭粉、「綠雲」便加抹茶粉、紫雲就加紫薯粉，餘此類推，按個人喜好加入食用「色素」變化出其他顏色的雲朵。

雲朵麵包用到3或4樣材料便做到，做法並不複雜，按喜好加入食用「色素」變化出其他顏色的雲朵。

雲朵麵包的做法不複雜，不過有一些地方要留意，才不會令「雲朵」狂出爐後旋即下塌。記得蛋白必須打至乾性發泡，蛋白勾挺立而短少。糖量不宜太少，因為砂糖有穩定蛋白泡結構的作用，粟粉分量亦不宜多增，否則加重「雲朵」的負擔。麵包在冷卻後總會有點回縮，要盡快享用。建議真要用3隻蛋白做來1份麵包，否則回縮後尺寸變更小，外觀不討好。

烘焙雲朵麵包時最好看，別錯過了有趣的風景。

說到治癒感，雲朵麵包在烘焙時更「治癒」，焗爐內的風景煞是好看，蛋白受熱空氣影響而徐徐膨脹，看著這誘人的胖態，彷彿吸走了煩惱，並隨之緩緩升起變得輕飄飄，如白雲般慢悠悠。做起的雲朵麵包像甜甜的棉花糖，外表一副憨頭憨腦的樣子煞是可愛。

按下圖有雲朵麵包的詳細步驟︰

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雲朵麵包食譜

攝錄：詹郭敏

攝影︰尹嘉蔚

剪接：陳錦超

健康小貼士︰

雞蛋含有DHA和卵磷脂等，有益健腦。蛋黃的各種營養成分比蛋白高，但有大量膽固醇。冠心病、高血壓及高血脂的患者，不能攝取過量。 雲朵麵包的糖量不少，怕胖人士只宜淺嘗，血糖高及糖尿患者不宜食用。

雲朵麵包的糖量不少，怕胖人士只宜淺嘗，血糖高及糖尿患者不宜食用。

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