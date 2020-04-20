【400次咖啡挑戰升級】1000次梳乎厘奄列　自製打蛋神器省力速成

「400次咖啡」挑戰再升級，實試「1000次梳乎厘奄列」的簡單食譜，秘技用自製的「打蛋神器」令整個過程更省力速效。

「400次咖啡」（Dalgona Coffee），咖啡粉起雲泡的真正成因源自化學現象「皮克林穩定作用」，它捲起的熱潮稍為平息，但抗疫期間宅在家中的「廚神」挑戰，相信狂熱依然持續。巴斯克芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）承接400次咖啡，400次咖啡亦變奏出無糖版、奶蓋抹茶及手搖摩卡等。最近「400次咖啡」挑戰再升級，韓國網民掀起「1000次梳乎厘奄列」熱潮，雞蛋﹑糖和鹽，變身5厘米梳乎厘厚奄列。

繼「400次咖啡」後，韓國網民掀起「1000次梳乎厘奄列」的熱潮。

記者要接受挑戰，但自問臂力不足，打到手酸腰痛未免太辛苦。早前記者實試過日本雞蛋達人的2秘技，手打蛋白霜只需要2分鐘，然後完成了梳乎厘蛋奄列及梳乎厘班戟，但蛋白需預先冷凍實在費時。於是學會用一個膠水樽簡單自製打蛋神器，約3分鐘已打起挺拔的蛋白霜，做成了夢幻的雲朵蛋，非常滿足！

早前用膠水樽簡單自製打蛋神器做成雲朵蛋，成品效果已叫人滿足！

「一理通百理明」，用膠水樽打蛋神器做口感綿密的梳乎厘奄列完全是大成功！真的毋用打1000次，如果想跟原著版，得事先鍛鍊好的臂力及腰力。記者的「偷呷步版」，速效地成功挑戰梳乎厘厚奄列！破開厚奄列那刻，si~si~so~so~的爆炸糖聲音非常療癒，宛如耳朵「懷孕」，也足以證明它蘊藏著澎湃的空氣感。

破開梳乎厘奄列時，聽到「爆炸糖」的聲音，裡面蘊藏豐盈的空氣感。

雖然不斷打蛋白的時候，還是要叫自己「加油」，但確實努力3分鐘已夠了，相比用典型的手打打蛋工具快捷，當然想更省時及省力便用電動打蛋機吧！

下圖節錄1000次梳乎厘奄列的詳細步驟︰

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以下是1000次梳乎厘奄列的影片示範︰