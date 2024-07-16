多啦A夢點解最愛吃豆沙包？紅豆銅鑼燒簡易食譜　多做1步細膩嫩滑

多啦A夢（Doraemon）相隔12年再度來港，飛天遁地藏身不同角落，全城忙過追星！不過，多啦A夢最愛吃「豆沙包」，你又知道是什麼原因嗎？這款日本經典甜點其實很易做，不用半小時便能輕鬆完成，多做1步更可令口感細緻綿滑。



「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）於今年7月13日至8月11日在尖沙咀星光大道暨海濱舉行展覽，還有無人機維港上空匯演、多個港鐵車站等都可以看到多啦Ａ夢的蹤影！

多啦A夢為什麼愛吃豆沙包（銅鑼燒）？

多啦A夢豆沙包，正確名稱是銅鑼燒（Dorayaki、どら焼き）因為兩塊煎餅合起來像銅鑼，而名字Dorayaki，正與多啦A夢的Doraemon相似。不過，這也非多啦A夢喜歡吃豆沙包的原因。有傳是因為多啦A夢第一次見到大雄時，他正在房間吃豆沙包，多啦A夢拿來試了一口覺得美味，便從此喜歡這款甜點。而另一說法是因為多啦A夢的理想對象多啦咪子請過牠吃豆沙包因而愛上。

多啦A夢很喜歡吃豆沙包（銅鑼燒）。（網上圖片）

豆沙包（銅鑼燒）金黃焦香秘技

多啦A夢可以吃很多個銅鑼燒，要製作銅鑼燒，所需食材簡單，製作時一般會在麵糊中加入蜂蜜，味道更香甜，無論早餐或下午茶甜點都甚受歡迎。想煎出表面色澤平均的銅鑼燒，秘訣是烹調時不用額外加油，也不要不停翻動，先用大湯匙在平底鍋中央倒入麵糊，待麵糊受熱，冒出泡泡時才翻轉，跟煎熱香餅一樣，多試一、兩次便能掌握。

不過謹記麵糊拌勻後，不要直接煎，而是放室溫靜置15-20分鐘，待麵粉完全吸收水分，煎出來的效果，會更細緻嫩滑。

紅豆銅鑼燒食譜：

紅豆銅鑼燒食譜

紅豆銅鑼燒食譜

材料（3-4件）

雞蛋2隻、砂糖40克、低筋麵粉90克、泡打粉1茶匙、蜂蜜2湯匙、牛油（已溶）3湯匙、牛奶60毫升、紅豆蓉適量、糖霜適量

做法

1 把雞蛋與砂糖攪拌均勻。

2 將低筋麵粉過篩，加入泡打粉、蜂蜜、已溶牛油和牛奶拌勻。

3 把麵糊放在室溫，靜置約20分鐘。

4 燒熱平底鍋，倒入適量麵糊，小火煎至麵糊起泡，便可翻轉再煎。

5 把煎餅放涼，在2塊煎餅中抹上紅豆蓉，撒上糖霜便成。

不失敗秘訣

~分量可調節，如麵糊太稠可加牛奶，太稀加麵粉。

~麵糊靜置是為了讓水分完全被麵粉吸收，口感更細膩均勻。

~宜用沒有坑紋、底部平坦的平底鍋。



攝影：黎家浩、張善滿

剪接：甘力基

