【谷辰】5千呎日式超市特設無麩質低卡專區　低糖味醂減鹽茄汁...

日式超市愈開愈多，尤其是香港人這段時間不能去日本「解鄉愁」，只得在香港逛日式超市止止癮。最近尖沙嘴鬧市又有一間新開張的日式精品生活雜貨店，佔地5千呎，但其實同類店舖一早已經包羅萬有，吃的、用的都很齊全，究竟這間新店又有什麼賣點？

日式超市「谷辰」早前在尖沙嘴中間道新商場內正式開業，5千多呎地舖分成幾個區域，除了必備的日本直送鮮果外，更有即製手工飯糰、咖啡店等等。開業至今約半個月，記者於平日下午前到訪，見到人流也不少。驟看產品價格，說實在不算太便宜，不過記者就發現有一個專區賣無麩質、減糖、有機等健康食品，看起來也頗為吸引，適合無麩質飲食者、減肥人士等選購。

多款低糖、無麩質、有機日本食品

無麩質飲食，近年一直備受追捧，谷辰內也有大量無麩質食品。麩質（Gluten）是複合蛋白質，主要由麥穀蛋白與麥醇溶蛋白組成，多見於小麥、大麥和黑麥等全穀物裡。不過，有些人天生對於麩質敏感，或是有「乳糜瀉」這種自身免疫系統疾病，攝取麩質後，會損害腸黏膜、妨礙小腸正常吸收營養等。而無麩質飲食，正好能幫助這類人，即使本身沒有對麩質產生敏感，亦可安心食用。谷辰另外亦有減鹽茄汁、低卡味醂、零糖質烏冬等，崇尚健康飲食的人士，應該會在這裡找到心頭好。

多款健康食品，醬料、麵類、飯糰等。

請按下圖看清無麩質、低糖、低卡精選食品：

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除了上述食品，店裡亦有名為「沢屋」的角落，供客人按所需分量購買燕麥、果仁、果乾等，價錢按每100克計算，想要多或少都可以自己話事。

沢屋有多款有機穀麥及果仁，每100克價格為$16至$48。

請按下圖看清自助區域的購買流程及產品種類：

日本直送鮮果、零食醬料

除此之外，一般超市能買得到的水果、急凍食品、公仔麵、罐頭、茶葉、咖啡等當然也有，最令記者驚喜的，是有多款特色咖喱，就連之前在網上成為熱話的「日本吉野家罐頭」都有得賣，一打開便是鹽燒鯖魚飯，據說日本人更以此作為災難時的緊急糧食。

請按下圖看清各個產品貨架區域：

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請按下圖看更多特色貨品：

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即製手工飯糰、沙律咖啡吧

超市內亦有兩間餐廳，讓客人即買即食，分別是即製手工飯糰和便當的「米角」，以及售賣沙律和咖啡的The Salfee Bar，客人可以坐在近窗邊的位置，看著外面人來人往的街道，享受愜意的午後時光。

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