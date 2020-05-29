【飲食熱話】為何可樂不用方形瓶裝設計？專家用簡單實驗打破迷思

可樂是許多人常見愛喝飲的飲料，冰涼痛快的口感相當消暑。不過為什麼可樂罐都是「圓柱狀」不是「方形」呢？日前有網友討論，這可能是跟行銷有關，理由包括了牛奶要放冷藏區，為了節省貨架空間所以要將瓶子設計成方的，但可樂可放在常溫區，所以沒這要求。不過就有位專家出來打臉這個說法，是跟壓力有關啦！

Facebook專頁《韋恩的食農生活》撰文表示，自己有天在網路上看到一則「可樂瓶為什麼不像牛奶瓶一樣是方的」的文章，內文提到「因為牛奶要放冷藏區，冷藏區貨架空間非常有限，為追求貨架空間最大效益，所以瓶子要設計是方的，以利用貨架所有面積不浪費，而可樂可以放在常溫區，所以沒這個要求」。讓他直呼，「為何一個簡單的道理卻會被說成一大篇故事，真會讓技術人氣死」。

可樂瓶是圓形的真正原因（點擊下圖看清！）

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不少網友看了韋恩的專業解說後，紛紛留言表示長知識了！「我喜歡這種神秘的小秘密」、「我沒學過食品加工也知道是以為壓力的原因」、「建議再接著寫一篇為什麼碳酸飲料用鋁罐、不是用鐵罐」、「你該這麼說：大家看過胖子是方的嗎？」

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