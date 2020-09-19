【飲食熱話】奇異果、牛奶一齊食會阻礙消化？營養師拆解網絡謠言

網傳奇異果不適合跟牛奶一起吃，因為維他命C可能跟蛋白質會凝結成塊，除阻礙消化、影響吸收外，還會引起腹部不適。究竟維他命C與蛋白質是否會有不良交互作用？台灣專業營養師批評根本無稽之談，千萬不要相信錯誤的謠言。

▼奇異果和牛奶一起吃會阻礙消化？（按下圖看營養師意見👇👇👇）

台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，如果維他命C會與蛋白質交互作用凝結成塊，那不論飯後與飯前都不可以吃水果，因為不僅奇異果有豐富維他命C，台灣常見的水果番石榴，維他命C含量僅低奇異果一點點，依相同邏輯吃番石榴也不能喝牛奶，或吃魚、肉、蛋、豆類任何食品，相關說法就是無稽之談，不要輕易相信。

張斯蘭強調，臨床有病人拿出未經證實、完全錯誤的營養文章，強調那個人在某個單位說或演講，提到相關訊息，到診間詢問甚至質疑營養專業，自己就要重複不斷解釋，就像「奇異果與牛奶」一樣，奇異果維他命C豐富，非但不會與蛋白質有負面反應，也可以協助身體產生膠原蛋白，同時也可以讓身體抗氧化。

張斯蘭補充，奇異果維他命C含量很高，每100公克奇異果，維他命含量大約有87毫克；但不僅是奇異果，每100公克番石榴，維生素含量也有81公克，其實沒有太大差距。張斯蘭也說，只要每天吃足量水果，能有3個拳頭大的份量，各項維他命就都能攝取到。而吃水果時最好能吃不同種類，才能多方攝取營養素。

另一方面關於蛋白質，張斯蘭則說，豆、魚、蛋、肉類與乳製品，都能幫助身體攝取到蛋白質，基本上每個人所需要的蛋白質不一樣，大致上是體重每公斤1公克，不過大部分民眾都很難計算蛋白質攝取了幾克，因此簡單來說每餐都能吃到1個掌心的蛋白質食物量，大致上就能滿足身體需求，但紅肉動物油脂高，要特別注意。

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