【肚脹食物】蘋果乳酪可致肚脹腹痛　高發酵碳水化合物仲有邊啲？

體型及四肢瘦削的人也有「大肚」問題，腹脹、肚凸、肚硬、感到腸胃有「氣」、按肚時感痛，但症狀在數小時或翌日後便消失。可是，情況循環不止，這有可能是腸躁症候群（腸易激）所導致，吃太多高發酵性碳水化合物食物，使肚脹問題持續。哪些高發酵性碳水化合物食物應避免？

腸躁症候群（腸易激）是消化系統常見的長期性疾病，症狀有：痙攣、腹痛、腫脹、脹氣、腹瀉與便秘。腸躁症候群的症狀，從幾天到延續好幾個月都有可能，如果患者的壓力增加，或是吃了某些特定食物，症狀出現的時間會拖得更久。

美國健身愛好者Michelle Middleton在IG上分享，當吃了高發酵性碳水化合物後，3分鐘內瞬間變大肚腩。（madlymish IG）

腸易激的症狀包括肚脹（Bloating）、腸胃脹氣、腹痛、便秘或腹瀉，註冊營養師湯美斯在媒體受訪時表示有腸易激的患者常因吃水果出事，例如吃西瓜後會腹瀉，腸胃功能差及容易敏感，並非所有食物也適合食用。高發酵性碳水化合物（High FODMAP）的食物宜少吃。

按下圖了解哪些是高發酵性碳水化合物食物？

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營養師指高發酵性碳水化合物較難被小腸消化，當到達大腸時，會被腸道內的細菌發酵並產生氣體，引起腸胃脹氣，刺激大腸蠕動，或致肚痛腹瀉。美國一位健身KOL Michelle Middleton在個人IG上分享，當吃了高發酵性碳水化合物後（水果、蔬菜、希臘乳酪和蛋白粉），會在3分鐘內瞬間變大肚腩，肚大如孕婦，肚脹的情況維持一至數小時便逐漸消失。

Michelle Middleton指肚脹的情況維持一至數小時便逐漸消失。（madlymish IG）

腸易激患者要減低餐後腸胃不適，營養師建議可改吃低發酵性碳水化合物（Low FODMAP），其中也有不少食物可吃，代替高發酵性碳水化合物。

按下圖了解哪些是低發酵性碳水化合物食物？

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Michelle Middleton在平日裡腹部平坦，只要少吃高發酵性碳水化合物便可維持。（madlymish IG）

【同場加映】腸易激︳腹瀉肚脹持續放屁7大病徵 6種食物可紓緩戒食無定時！

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參考資料︰Healthline