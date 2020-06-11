【意粉食譜】單柄煲免焗千層麵　免烚麵一鍋煮30分鐘完美速掂

懶人食譜、Camping食譜、免焗食譜、簡單食譜、意粉食譜，能滿足以上至少6大準則，我極力推薦大家考慮這個有水準、賣相佳、味道好，超級讓人滿足的「單柄煲千層麵」，「唔煮唔知咁易煮；唔食唔知咁好食」，它近乎完美演繹出方便、簡易及高效的星級菜。

懶人食譜，單柄煲免焗千層麵，方便簡易。

平時做千層麵（Lasagna）多數將肉醬和麵條層層疊，最上面一層鋪滿Mozzarella，然後入焗爐烤熟。沒有焗爐的朋友，不等於不可煮千層麵，只要用一個單柄煲或一個深淺適中的鍋便輕鬆做到鍋烤千層麵（Skillet Lasagna），全個烹調過程只是30分鐘。記得用慢或中慢火煮熟千層麵，若火力太大，麵不熟之餘亦易烘焦，請按家用爐頭調整火力。由於是單柄煲煮食，用具簡單，一隻鍋搞妥，去Camping露營時需要野外「露煮」也運用得上。

用具簡單，一隻鍋便搞妥，去Camping露營，野外烹調也用得上。

對於免焗的單柄煲千層麵，你或者會有三個疑問，1.麵條需要先烚熟嗎？2.如何有一層層的效果？3.千層麵能否定型逐份切開？

按圖有解答︰

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當千層麵放涼後，能逐份切出，

免焗千層麵食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳錦超 剪接：潘諾兒

放涼後後的單柄煲千層麵，即使翻叮或翻焗加熱享用，香味仍舊濃郁，肉醬甚至更入味，令人食指大動。此食譜用了素牛肉代替真牛肉，素牛肉可不用醃味，解凍後直接放入鍋內爆香、加調味、加配料、加醬汁烹調，與真牛肉烹飪方式無異。口感佳，有嚼勁，可塑性高，入饌後味道豐富。

此食譜用了素牛肉代替真牛肉，烹飪方式與真牛肉無異，賣相或口感都相似，一般大眾也能享用。

健康小貼士︰

此食譜用的素牛肉（植物牛肉），成份有米蛋白和綠豆蛋白，可提供完整的蛋白質，0毫克膽固醇，不含激素和抗生素，並富含鐵質。 千層麵的精華必要有Ricotta芝士，它屬較低熱量的芝士，每100克有169千卡，8克蛋白質，脂肪13克，其中9克為飽和性脂肪。

Ricotta芝士是千層麵的精華，沒有其他芝士及代替品可媲美。

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