張敬軒│外傭暗黑早餐「食到硬狗狗」1秒變廚神必學20個美味提案

藝人張敬軒在IG上分享由家中外傭姐姐製作的早餐，不過外傭姐姐好廚藝似乎一般，一系列的早餐相引起一眾網民的熱烈討論，指其是暗黑料理！張敬軒每次都會分享食評心得，例如他早前吃一個極硬的熱狗，直言「食到硬狗狗」。

▼▼▼按下圖看張敬軒的暗黑早餐▼▼▼

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張敬軒的一系列早餐包括：「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」、「白雪雪特選麵包」、「百潔布藍莓pancake」、「敲得響麵包」、「爆皮洋腸煎粒粒臘腸伴蕃茄仔刺身」等，連梁祖堯看見後也留言：「我真係想嚟煮早餐你食呀」。

一日之計在於晨，早上能吃到一份美味又健康的早餐能令人感覺滿足，心情變好。看看以下的早餐提案，做法簡單，想1秒變廚神洗難度！

▼▼▼按下圖看美味早餐提案▼▼▼

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想吃得更健康，可以選擇用蒸的方法，少油少醬料，能吃到食物的原汁原味，最適合減肥人士。

電蒸鍋推介：德國寶可摺疊式高速電蒸鍋

▼▼▼按下圖看電蒸鍋推介▼▼▼

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/30）

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